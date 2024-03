Três físicos reconhecidos afirmam que a viagem no tempo será possível em breve

A ideia de viajar no tempo tem fascinado a humanidade por séculos. Desde as histórias de Julio Verne até os filmes de Hollywood, a possibilidade de visitar o passado ou o futuro tem cativado nossa imaginação.

Mostramos isso em diferentes obras de ficção científica, como a saga De Volta para o Futuro, quadrinhos da Marvel, DC ou animes como Dragon Ball. No entanto, quando vamos para a realidade, descobrimos que viajar no tempo parece ser impossível.

Será realmente impossível viajar no tempo? Alguns físicos acreditam que há possibilidades e desenvolveram teorias que poderiam explicar como fazê-lo.

As viagens no tempo de Kip Thorne

Físico teórico estadunidense e ganhador do Prêmio Nobel de Física, propôs a existência de buracos de minhoca. Esses túneis hipotéticos através do espaço-tempo poderiam conectar dois pontos diferentes no universo, permitindo viagens através do tempo.

No seu livro "Buracos Negros e Dobras no Tempo", Thorne descreve como os buracos de minhoca poderiam ser criados pela matéria com massa negativa, embora essa matéria ainda não tenha sido detectada.

O túnel do tempo de Carl Sagan

Outro físico e divulgador científico renomado também mencionou a possibilidade de viajar no tempo em seu livro "Cosmos". Segundo Sagan, a curvatura do espaço-tempo poderia ser tão intensa que poderia criar uma espécie de "túnel" que conecta dois pontos diferentes no espaço-tempo, permitindo viajar através do tempo.

Viagem no tempo Buraco de minhoca

Viajar sem mudar nada, de acordo com Igor Novikov

Físico teórico e astrofísico russo, propôs a conjectura da autoconsistência. Esta teoria estabelece que viagens no tempo são possíveis, mas não se pode mudar o passado. Segundo Novikov, qualquer mudança feita no passado já está incluída na história do universo, então não é possível criar um paradoxo temporal.

É importante destacar que a possibilidade de viagens no tempo ainda é um tema de debate entre os cientistas. Apesar das teorias propostas por esses físicos, ainda não há evidência experimental que confirme a possibilidade de viajar no tempo.

São necessárias mais pesquisas para determinar se as viagens no tempo são realmente possíveis ou não.

Enquanto isso, a ideia de viajar no tempo continuará nos fascinando e alimentando nossa imaginação.