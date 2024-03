O Google arruinou o lançamento do Gemini e seu gerador de imagens

Para ser honestos, o Google Gemini, a mais recente encarnação da Inteligência Artificial da empresa, anteriormente conhecida como Bard, acreditamos que é uma das plataformas mais interessantes que surgiram nos últimos anos, mas seu lançamento com mudança de nome foi realmente turbulento e cheio de críticas.

A tal ponto que um dos cofundadores do motor de busca mais popular do planeta acabou saindo de seu exílio para falar diretamente sobre o tema da Inteligência Artificial e tudo o que aconteceu com o Gemini e seu gerador de imagens que atualmente está engavetado.

Aplicativo Gemini GOOGLE (GOOGLE/Europa Press)

Numa rara aparição pública, o cofundador do Google, Sergey Brin, reconheceu que a empresa “definitivamente cometeu um erro” com o lançamento do gerador de imagens Gemini. O modelo, que prometia revolucionar a busca visual, foi retirado do mercado após gerar resultados imprecisos e altamente questionáveis.

Brin, que se aposentou do Google em 2019, mas retornou recentemente para trabalhar em projetos de Inteligência Artificial, conversou com um grupo de entusiastas na Casa AGI na Califórnia. Lá, ele abordou o impacto da IA nas buscas e a necessidade do Google manter sua liderança nesse campo.

O que Sergey Brin criticou sobre o lançamento do Google Gemini e a Inteligência Artificial?

Um extenso artigo da Fortune nos conta todos os detalhes sobre o que foi discutido pelo executivo, mas aqui abordaremos os pontos mais relevantes relacionados ao assunto de Gemini e IA.

Na verdade, na plataforma do Google, Brin considera que "os testes não foram exaustivos". E que, definitivamente, por boas razões, "incomodou muitas pessoas". Tudo porque as imagens produzidas pela IA eram racistas, refletiam posturas políticas extremas ou não tinham um filtro básico de critério.

O Google planeja relançar a função de geração de imagens, mas ainda não está claro por que as respostas do modelo tinham uma inclinação para a esquerda em termos políticos, juntamente com todos os outros detalhes que tornaram o Gemini um assunto viral e objeto de críticas na época.

Foto: Getty Images Google

Brin mencionou que o Google não está sozinho em sua luta para produzir resultados precisos com sistemas de Inteligência Artificial. Ele citou os serviços ChatGPT da OpenAI e Grok de Elon Musk como exemplos de ferramentas que também geram alucinações ou respostas falsas.

"Com o tempo, fizemos com que alucinassem cada vez menos, mas definitivamente adoraria ver um avanço próximo a zero. No entanto, não podemos simplesmente contar com avanços, então acredito que continuaremos fazendo as pequenas melhorias que fazemos para reduzi-lo, reduzi-lo, reduzi-lo com o tempo."

Brin também falou sobre o futuro da publicidade online, uma área crucial para os negócios do Google, onde revelou que, para ele, a IA pode ser muito útil para a segmentação e medição de estratégias publicitárias.

Google inaugura a era Gemini GOOGLE

Quanto à possível aplicação do Gemini em produtos como o Google Maps ou Street View, Brin mostrou-se aberto à possibilidade, mas não revelou nada concreto.

No entanto, esta é a primeira vez que Brin, em seu papel como uma das figuras mais importantes do Google, fala publicamente sobre o assunto Gemini.

Pelo menos agora temos a sensação de que quando o gerador de imagens finalmente voltar, será menos controverso.