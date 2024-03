O “Dia do Mário” está chegando e a Nintendo vai festejar

Super Mario Bros. Wonder Nintendo detalha seus planos para o Dia do Mário

Em 10 de março é o Dia do Mario, conhecido como MAR10 Day, uma ocasião especial para mergulhar no mundo do encanador favorito de todos. Aqui estão várias maneiras de se contagiar com o espírito do MAR10 Day antes da chegada do grande dia.

Do dia 7 ao 24 de março, ao comprar certos títulos protagonizados por Mario para Nintendo Switch na Nintendo eShop, você poderá recuperar 10% do valor em pontos de ouro para sua próxima compra.

De 7 de março a 7 de abril, aproveite descontos em uma seleção de jogos e itens do encanador na Loja My Nintendo. Além disso, você receberá um caderno de presente ao adquirir certos jogos da franquia durante este período.

Exclusivo para assinantes do Nintendo Switch Online

Obtenha novas partes de ícones do Super Mario como recompensa exclusiva para assinantes do Nintendo Switch Online.

Complete uma missão especial jogando Super Mario World no Super NES e ganhe pontos de platina. Visite o aplicativo Nintendo Switch Online para obter mais detalhes.

Outras formas de celebrar