‘A velha confiável’: a solução dos internautas após a queda mundial do Facebook e Instagram

Não é o Apocalipse, mas algo muito semelhante para todos os usuários da Internet. Isso ocorreu após a queda mundial do Facebook e Instagram, deixando milhares de usuários incapazes de acessar as redes sociais.

Isso resultou em um ‘pânico’ virtual, entre aqueles que pensaram que suas contas haviam sido bloqueadas por algum motivo desconhecido.

Como resultado, os usuários recorreram à ‘velha confiável’ para compartilhar suas impressões e mostrar toda a sua criatividade.

Foi assim que a rede X, ex-Twitter, ganhou grande destaque ao ficar imune à falha cibernética.

"Eu pensando que fui hackeado no Facebook e Instagram, mas na verdade as plataformas caíram", escreveu um usuário do Twitter junto com a foto de um palhaço.

"Como o Facebook e o Instagram caíram, aproveitem e comecem a trabalhar, pessoal", brincou outro, fazendo referência às distrações dos trabalhadores nas redes sociais.

"Viram, por que se vacinaram? Agora o Facebook e o Instagram caíram. Seus chips estão causando esse caos", "Não é para arruinar o dia de vocês, mas... Lembram suas senhas do Facebook e do Instagram", acrescentaram outros.

‘Recupere sua conta’