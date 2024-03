Usuários expressam reações com memes no Twitter diante da queda mundial do Facebook e Instagram

Usuários expressam suas reações com memes no Twitter (X) diante da queda mundial do Facebook e Instagram.

Os problemas foram reportados nesta terça-feira (05). A empresa Meta ainda não esclareceu o tema. Confira algumas postagens:

“AGORA: Mark Zuckerberg culpa mercúrio retrógrado pela queda do Instagram”.

🔴 AGORA: Mark Zuckerberg culpa mercúrio retrógrado pela queda do Instagram pic.twitter.com/5eqnnJY3SA — Dolangue News (@DolangueNews) March 5, 2024

“X (Twitter) neste momento com a queda do Facebook e Instagram”.

X (Twitter) en este momento con la caída de Facebook e Instagram pic.twitter.com/dwybqajwWt — Niña Coreana (@Coreanittatw) March 5, 2024

“Eu indo confirmar se o instagram caiu”.

Eu indo confirmar se o instagram caiu pic.twitter.com/IIGGY10MIl — Laryssa duarte (@_laryssahellen) March 5, 2024

“Descobrindo agora que não foi só cmg que caiu o insta, eu tava assim”.

Descobrindo agora que não foi só cmg que caiu o insta, eu tava assim 🤡🤡 #instagram #Facebook pic.twitter.com/s7AMyKyHjH — Mandroid Fort (@MandroidF52515) March 5, 2024

“O Instagram caiu. O Facebook também caiu. O Twitter:”.