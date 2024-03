Os memes do 'desespero' da queda do Facebook e Instagram (Captura)

Em 5 de março começou mal para o mundo Meta com a queda do Facebook e Instagram. Os usuários das redes sociais entraram em caos quando viram que os aplicativos encerraram suas sessões e não podiam mais entrar. Diante disso, preferiram desabafar com memes.

Por volta das 12:00, milhares de usuários em todo o mundo tentaram acessar suas contas do Facebook e foram surpreendidos ao perceberem que precisavam fazer login novamente, porém, também não conseguiram. O mesmo aconteceu com o Instagram, que também faz parte do META, e de acordo com relatos de usuários, também não estava funcionando.

Muitos internautas mostraram preocupação com o WhatsApp, pois pensaram que também poderia sofrer uma queda; no entanto, o sistema de mensagens simples, confiável e privado continua funcionando.

O aplicativo Down Detector informou que o relatório de falhas disparou a partir das 12:00 deste 5 de março de 2024, a queda durou quase uma hora, então os internautas recorreram aos memes para se entreter devido às falhas nas redes sociais.

Memes da queda do Facebook e Instagram

Os memes baseiam-se na ideia de como será terrível para os usuários terem que fazer login em suas contas novamente e não conseguirem lembrar suas senhas. Alguns também zombam da falta de comunicação quando essas redes caem.