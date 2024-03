O que aconteceu com o PlanetSolar, o maior barco solar já construído?

Há duas décadas, o empresário sueco Raphaël Domjan concebeu uma ideia audaciosa: dar a volta ao mundo em um barco solar. A inspiração veio após uma viagem à Islândia em 1993, onde ficou impressionado com o derretimento das geleiras, um sinal das mudanças climáticas. Ele decidiu demonstrar o potencial das energias renováveis com um navio único em sua classe, mas o projeto necessitava de financiamento.

Após anos de busca, em 2008, o empresário alemão Immo Ströher contribuiu com os fundos necessários para tornar o projeto realidade. Foi então iniciada a construção do barco, projetado pelo arquiteto naval neozelandês Craig Loomes e construído pelo estaleiro alemão Knierim Yachtbau.

Em 2010, o MS Tûranor PlanetSolar, equipado com mais de 500 metros quadrados de painéis solares e baterias de íons de lítio, estava pronto para partir.

Em 27 de setembro de 2010, o barco partiu de Mônaco com a missão de circunavegar o globo. Após percorrer o Atlântico, o Pacífico e o Índico, e passar um ano, sete meses e sete dias em alto mar, retornou a Mônaco em abril de 2012. Durante toda a viagem, o PlanetSolar funcionou exclusivamente com energia solar, quebrando vários recordes ao longo do caminho.

Após completar sua missão, o PlanetSolar mudou de proprietários e se tornou Race for Water, focado em conscientizar sobre a poluição plástica dos oceanos. No entanto, em agosto de 2022, enquanto navegava pela Índia, sofreu um incêndio na área das baterias, o que exigiu uma evacuação de emergência.

Embora o navio tenha sobrevivido, passou a chamar-se MS Porrima e foi transferido para uma nova associação.

Raphaël Domjan, por sua vez, continua comprometido com projetos de energia solar. Em 2014, ele concebeu o avião SolarStratos para alcançar a estratosfera, e em 2024 ele buscará quebrar o recorde mundial de altitude para uma aeronave desse tipo.

O legado do PlanetSolar transcende seus desafios e contratempos, demonstrando o poder da inovação e da energia renovável na exploração e na consciência ambiental.