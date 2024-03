Não é apenas o Facebook e o Instagram? Falhas no WhatsApp, Gmail e TikTok são relatadas

Após a interrupção dos serviços do Meta, Facebook e Instagram na terça-feira, 5 de março, os usuários começaram a relatar várias falhas que, ao contrário dos dois primeiros casos mencionados, não parecem ser generalizadas.

Quanto ao serviço de mensagens do WhatsApp, os relatórios começaram a chegar a partir das 11h28, aumentando de 0 para 142 devido a cortes na comunicação. De acordo com a plataforma Downdetector, 43% dos problemas estavam relacionados ao aplicativo, 39% com dificuldades para fazer login e 17% com o envio de mensagens.

Outros serviços afetados

Um cenário semelhante ocorreu com o serviço de e-mail Gmail, que teve alguns problemas apesar de pertencer a outra empresa, o Google. Os relatórios começaram a chegar às 12:00, com 82% deles relacionados a falhas no login e 18% com dificuldades de acesso ao site.

Embora em menor medida, também foram recebidos relatórios de várias falhas na rede social chinesa TikTok. De acordo com o Downdetector, esses problemas começaram por volta das 11:32, indicando que 71% deles foram devido a falhas no aplicativo e 29% a problemas no carregamento do feed.