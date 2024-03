Facebook se recupera após queda em nível mundial

A queda do Facebook e do Instagram a nível mundial surpreendeu os usuários de ambas as plataformas de redes sociais na manhã desta terça-feira, depois que as sessões expiraram e não permitiram o acesso novamente.

Alguns pensaram que se tratava de um hackeamento ou apropriação de suas contas, no entanto, tudo se tratou de uma falha geral que o Meta, empresa tecnológica que agrupa ambas as redes sociais.

Apesar de o Meta não ter emitido nenhuma declaração, os usuários indicaram por volta das 10:30 desta terça-feira que o Facebook já havia sido restabelecido, enquanto o Instagram continuava com falhas.

Algumas pessoas que utilizam os serviços do Meta reclamaram dos problemas e da queda do Facebook e Instagram, já que ambos são usados em suas atividades profissionais.

Não foi um hackeamento, o Facebook e o Instagram caíram

Os utilizadores que reportaram as falhas em ambas as redes sociais garantiram que pensaram que se tratava de um hack depois de as suas sessões expirarem e alguns terem que mudar as suas respetivas palavras-passe.