Evite ser vítima de golpes na internet devido à queda do Facebook e do Gmail

A recente queda do Facebook, Instagram e outras plataformas da empresa Meta abriram a possibilidade de que cibercriminosos tentem roubar informações de todas as contas possíveis. Para evitar ser vítima de golpes, a primeira coisa que você deve fazer é manter a calma e prestar atenção em todas as mensagens ou chamadas que receber.

Em X, centenas de pessoas comunicaram a queda das redes sociais pertencentes à Meta, o que causou certo pânico pela possibilidade de roubo de identidade em suas contas.

Algumas dessas pessoas também começaram a mencionar que o email do Google (gmail) também começou a ter problemas, o que abriu a possibilidade de que milhões de usuários recebam emails falsos em nome de empresas como, neste caso, a Meta, que vendem a ideia de resolver o problema atual com apenas um clique. Esse tipo de ataque é conhecido como ‘phishing’.

Como evitar ser vítima de fraude?

De acordo com as políticas do Meta, a empresa não solicita que você corrija seus dados por e-mail. Dentro dos aplicativos da empresa, há uma opção que permite solicitar o status da sua conta ou um resumo da sua atividade, para a qual você precisa inserir a senha da rede social.

Dito isso, verifique se o e-mail recebido pertence ao Meta e para isso você pode verificar o final do e-mail de origem.

Uma das principais características destes emails é que oferecem a solução com apenas um clique num link dentro do corpo do email, o que é mentira.

Verifique se a sua conexão à internet está estável, pois muitas vezes as atualizações das empresas de telefonia modificam o tráfego de dados por alguns momentos, o que causa caos aos usuários.

Para reforçar o acesso a qualquer uma de suas contas, é recomendável ativar o login em duas etapas para evitar que outras pessoas tentem acessar o seu celular.