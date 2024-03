Eles não têm ideia! Meta ignora as razões pelas quais o Instagram e o Facebook falharam em nível mundial

O logotipo do Meta na exposição Vivatech em Paris, França, em 14 de junho de 2023. (AP Foto/Thibault Camus, Arquivo) AP (Thibault Camus/AP)

Os usuários de redes sociais viveram um colapso em 5 de março de 2024, quando o Facebook, o Messenger e o Instagram, da Meta, caíram globalmente por quase duas horas, mas depois desse tempo começaram a voltar ao normal.

"Estamos cientes de que as pessoas estão tendo problemas para acessar nossos serviços. Estamos trabalhando nisso agora", postou o diretor de Comunicações da Meta, Andy Stone, usando X, a rede social concorrente.

Os problemas afetaram os aplicativos e o site de todas as redes sociais de propriedade de Mark Zuckerberg. Uma fonte dentro do Facebook disse ao DailyMail.com que os sistemas internos da empresa também estavam fora do ar, o que pode ter causado a interrupção desta terça-feira.

Por enquanto, as razões da queda são desconhecidas. Da mesma forma, não se sabe quanto tempo levará para que ambas as plataformas sejam reabilitadas.

A partir do Meta Status, a página que fornece o status das plataformas pertencentes ao Meta, eles relatam problemas e apontam que "Estamos cientes de um problema que afeta o login no Facebook. Nossas equipes de engenharia estão trabalhando ativamente para resolver o problema o mais rápido possível".

Por outro lado, o dono da X (ex-Twitter), Elon Musk, de forma zombeteira, publicou um post no qual disse: “Se você está lendo este post é porque os nossos servidores estão a funcionar”. Também são observados problemas no Messenger, de acordo com a mesma fonte, onde os utilizadores afirmam que as aplicações não os estão deixando entrar nessas redes sociais.

Os usuários equatorianos do Facebook relataram 90% de problemas de login, 7% de falhas na conexão do servidor e 3% de falhas no site.

No Instagram, os relatórios fornecidos por usuários equatorianos indicam que 67% das falhas estão na aplicação, 17% no site e 15% na atualização do feed.