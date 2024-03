Criam na China uma unidade capaz de armazenar 14 mil filmes em 4K

Apesar da popularidade dos dispositivos USB, memórias externas e armazenamento em nuvem, os antigos discos ópticos estão recuperando sua relevância como uma opção viável para armazenar grandes quantidades de dados.

Investigadores da Universidade de Ciência e Tecnologia de Xangai têm desenvolvido um disco capaz de armazenar mais de 14.000 filmes em qualidade 4K.

Este dispositivo representa o futuro do armazenamento, utilizando uma técnica 3D em nanoescala. De acordo com um relatório do Computer Hoy, tem uma capacidade de armazenamento de 1,6 petabits, o que equivale a cerca de 200.000 GB ou aproximadamente 14.285 filmes de duas horas em qualidade 4K.

Embora tenha um tamanho semelhante aos discos DVD ou Blu-ray tradicionais, este novo disco oferece uma capacidade de armazenamento sem precedentes graças ao seu método de armazenamento em camadas. Enquanto os discos convencionais possuem apenas uma camada, este disco utiliza centenas de camadas para aumentar sua capacidade.

O funcionamento é baseado em um sistema de armazenamento 3D, onde cada ponto de dados tem apenas 54 nanômetros de largura, um décimo do tamanho dos comprimentos de onda da luz visível.

Embora essa capacidade possa parecer excessiva para o usuário comum, os cientistas apontam que esse avanço poderia ter um impacto significativo nos centros de dados, onde é necessária uma enorme capacidade de armazenamento de dados.