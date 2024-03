A Microsoft está trabalhando na capacidade de gerar desenhos com IA

A Microsoft revitalizou o aplicativo Paint no Windows, deixando de ser esquecido, passou a receber várias atualizações, incluindo características baseadas em inteligência artificial (IA).

Recentemente, o vazamento do PhantomOcean3 sugere que a Microsoft pode estar desenvolvendo uma função chamada LiveCanvas para o Paint, relacionada à geração de arte usando IA em tempo real.

Embora não esteja claro exatamente como o LiveCanvas funcionará, seu nome coincide com uma função da ferramenta Leonardo.Ai, que permite gerar arte com IA enquanto se desenha no canvas.

Esta funcionalidade poderia oferecer duas janelas: uma para desenhar e outra onde a IA sugere ideias em tempo real.

Embora não se saiba se será idêntica ao LiveCanvas da Leonardo.Ai, a introdução dessa função no Paint reflete o interesse da Microsoft em aproveitar a IA para melhorar seus produtos.

Espera-se que essas novas funcionalidades sejam testadas primeiro no canal de desenvolvimento para insiders, o que nos permitirá conhecer mais detalhes sobre o futuro do Paint no Windows em breve.