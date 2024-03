55 anos do lançamento do Apolo 9: a missão que nos levou um passo mais perto da Lua

No dia 3 de março de 1969, o Apolo 9 foi lançado. Foi uma missão espacial fundamental na corrida para a Lua, embora muitas vezes seja a menos lembrada de todas.

Apolo 9 se encaixa nessa trama após a histórica primeira viagem orbital lunar do Apolo 8 e antes do ensaio de alunissagem do Apolo 10.

No entanto, o Apollo 9 desempenhou um papel indispensável, pois foi a estreia do módulo de comando e serviço (CSM) juntamente com o módulo lunar Apollo (LM) em órbita, estabelecendo as bases para aperfeiçoar os históricos pousos na lua que se seguiriam.

A passagem do Apolo 9 pelo espaço

Originalmente programado antes da Apolo 8, a Apolo 9, ou também chamado de Missão D, tinha como objetivo verificar o módulo lunar em órbita terrestre.

Tinha uma nave espacial pioneira, projetada para pousar em outro mundo sem a necessidade de escudo térmico. E também marcava a estreia do traje espacial A7L, equipado com a mochila de suporte vital PLSS, essencial para as futuras caminhadas lunares.

Apolo 9 Astronautas

A tripulação, Jim McDivitt, David Scott e Russell “Rusty” Schweickart, foi inicialmente designada para a missão Apollo 8. No entanto, a NASA optou por trocar as missões e suas equipes.

Assim, durante dez dias em órbita ao redor da Terra, a tripulação submeteu os motores e os sistemas de navegação do módulo lunar a testes exaustivos, validando sua capacidade de realizar uma missão lunar.

Além disso, um destaque da missão foi a primeira caminhada espacial, embora tenha sido encurtada devido a um mal-estar experimentado por Schweickart.

E juntamente com o teste do módulo lunar, a missão incluiu práticas de pouso e decolagem em órbita com a nave Gumdrop e o módulo lunar Spider, apelidados assim pela tripulação para facilitar as comunicações, e que finalmente conseguiram realizar a primeira separação e acoplamento de duas naves no espaço.

No entanto, a missão Apollo 9 não causou tanto alvoroço quanto Apollo 11, onde ocorreu o histórico pouso na lua, mas isso não teria sido possível sem esta missão protagonizada por três astronautas e uma nave.

Aos 55 anos de seu lançamento, o Apollo 9 representou a terceira missão espacial tripulada do programa Apollo e a segunda lançada por um foguete Saturno V.