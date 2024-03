O que aconteceria se um astronauta morresse em lugares como a Lua ou Marte?

No dia 7 de fevereiro de 1984, o astronauta da NASA Bruce McCandless aventurou-se mais longe dos limites e da segurança de sua nave do que qualquer astronauta anterior jamais havia feito NASA (Sebastian Carrasco)

A NASA está se preparando para realizar missões revolucionárias, incluindo o retorno do ser humano à Lua com a missão Artemis e a eventual exploração de Marte na década de 2030. No entanto, com esses objetivos ambiciosos também surge a necessidade de considerar o que aconteceria caso um astronauta falecesse durante essas missões prolongadas no espaço.

Historicamente, a exploração espacial tem enfrentado tragédias, como o incêndio da Apollo I em 1967 e os desastres do Challenger em 1986 e do Columbia em 2003, que resultaram na perda de vidas humanas. No entanto, nunca houve uma morte no espaço propriamente dito.

De acordo com Emmanuel Urquieta, especialista em medicina espacial, o protocolo para lidar com uma morte no espaço dependeria do local onde ocorresse. Se ocorrer na Estação Espacial Internacional ou em uma missão em órbita terrestre baixa, os astronautas sobreviventes poderiam preparar uma cápsula para trazer o corpo de volta à Terra em algumas horas.

O que estava acontecendo na Lua?

No caso da Lua, onde a viagem de volta para a Terra dura aproximadamente três dias, a NASA priorizaria a preservação do corpo introduzindo-o em um saco especial. No entanto, se a vida dos outros astronautas estiver em perigo, eles poderiam optar por deixar o corpo na Lua para ser recuperado em uma missão posterior.

Mas e se a morte ocorrer em Marte, onde a viagem de ida e volta levaria aproximadamente sete a nove meses em cada trajeto?

Urquieta sugere que a única opção viável seria equipar a nave com uma câmara separada capaz de manter o corpo em condições adequadas por um período prolongado, já que as outras opções, como a cremação ou o enterro na superfície marciana, seriam impraticáveis.

Em resumo, enquanto a NASA se prepara para novas fronteiras na exploração espacial, também deve considerar cuidadosamente o planejamento para situações imprevistas, como a morte de um astronauta no espaço, para garantir a segurança e o sucesso dessas missões históricas.