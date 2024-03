É possível que Elon Musk lance seu próprio mecanismo de busca para competir com o Google

Elon Musk é, tecnicamente, o homem mais rico do mundo e por isso parece que muitos pensam que ele poderia comprar ou criar o que quisesse, como por exemplo sua própria versão do Google de acordo com as pessoas com os mesmos parâmetros de pensamento e posições políticas.

Agora, com a recente controvérsia em torno do Gemini, a Inteligência Artificial geradora de imagens do Google, abriu-se uma nova frente de batalha para Elon Musk contra o que ele percebe como um viés woke nas plataformas tecnológicas atuais.

Imagem: WIRED | Google Gemini

Assim, após criticar duramente o Google pelo suposto viés racial e de gênero do Gemini, Musk reacendeu os rumores de que poderia lançar seu próprio mecanismo de busca como alternativa.

Apenas uma simples busca em X é suficiente para encontrar relatórios, links ou publicações que parecem sugerir que o magnata poderia repetir o mesmo movimento que fez ao comprar o Twitter.

Hoje vamos tentar analisar a sequência de eventos para avaliar o quão provável é que o sujeito faça uma nova compra que coloque em risco a dinâmica do site.

As críticas de Musk ao Google: a origem dos rumores sobre seu próprio mecanismo de busca

A postura de Elon Musk contra o Google não é nova. No passado, ele já criticou a plataforma pela forma como apresenta as notícias e questionou a imparcialidade de seu algoritmo de busca. No entanto, sua postura se intensificou após a polêmica do Gemini.

Uma série de publicações no X, a plataforma de redes sociais que adquiriu em 2022, Musk acusou o Google de ser “incrivelmente racista e sexista” e pediu a demissão dos responsáveis pelo Gemini.

Também revelou que tinha conversado com um alto executivo do Google sobre o problema e, embora lhe tenham garantido que estavam a ser tomadas medidas, Musk mostrou-se cético.

É por isso que muitos começaram a se perguntar se Elon Musk iria além das críticas para dar um passo concreto desafiando o domínio do Google, criando seu próprio mecanismo de pesquisa anti-woke.

Não seria a primeira vez que Musk se envolve em um projeto ambicioso para revolucionar um setor. Seu histórico inclui empresas como Tesla, SpaceX e Neuralink, que conseguiram avanços significativos em seus respectivos campos.

No entanto, também é preciso considerar os desafios que implica competir com um gigante como o Google, que possui uma base de usuários e uma infraestrutura tecnológica vastas.

Elon Musk e Twitter IA (OLIVIER DOULIERY/AFP)

Somando o detalhe de que a postura ideológica de Musk não é exatamente amigável com fatores essenciais dos direitos humanos e da convivência saudável.

Por enquanto, não há nada concreto sobre o projeto de um motor de busca por parte do magnata, mas os sinais que despertam essa preocupação são óbvios.