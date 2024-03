Da Disney à Lua: ex-estrela infantil que agora é CEO na indústria espacial

Houve um momento na história do Disney Channel que todos nós lembramos. Aquele em que atrizes como Selena Gomez, Demi Lovato ou Miley Cyrus triunfavam com suas séries infantis.

Depois disso, uma nova leva de atores se tornou famosa, e séries como No Ritmo com Zendaya e Bella Thorne ou Boa Sorte, Charlie com Bridgit Mendler marcaram a geração de 2010. E é justamente sobre essa última estrela que falaremos hoje.

Aos 31 anos, a reconhecida atriz da Disney já não se dedica às áreas dramáticas. Em uma reviravolta inimaginável, hoje Bridgit Mendler se tornou CEO da Northwood Space, uma startup californiana focada na criação de estações terrestres para satélites.

Bridgit Mendler Foto: Getty

De menina da Disney a CEO espacial

Há alguns dias, Mendler concedeu uma entrevista à CNBC, na qual compartilhou sua visão de criar uma "autopista de dados" que facilite a transmissão de informações entre a Terra e o espaço, um desafio que ainda parece distante, mas para o qual ela está trabalhando ativamente.

"O espaço está se tornando cada vez mais acessível em muitas dimensões diferentes, mas o desafio real de enviar dados para e do espaço ainda é difícil. É difícil encontrar um ponto de acesso para se comunicar com seu satélite", refletiu a atriz conhecida por interpretar Teddy Duncan.

Assim, com um investimento inicial de 6 milhões de dólares, a sua empresa Northwood Space busca revolucionar a forma como nos conectamos com os satélites orbitais através da produção em massa de “teleportos”, estações terrestres que prometem melhorar a comunicação por satélite.

Mas tudo começou há alguns anos. O projeto foi concebido durante a pandemia, juntamente com seu marido Griffin Cleverly e o diretor de software Shaurya Luthra.

Anteriormente, quase exatos 10 anos atrás, as gravações de Boa Sorte, Charlie! terminaram, a série da Disney que a viu brilhar na atuação e na música.

No entanto, durante esse tempo, Mendler também se destacou nos estudos. Primeiro na Faculdade de Artes da Universidade do Sul da Califórnia e depois em um programa de pós-graduação no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT).

Mas isso não foi tudo. A ex-atriz continuou alimentando sua carreira e decidiu começar um doutorado em direito na Escola de Direito de Harvard. Assim, essa combinação de arte, tecnologia e leis ajudou a estabelecer as bases para sua incursão no setor espacial.

“Enquanto todos os outros estavam preparando suas mesas de jantar, nós construíamos antenas com lixo que podíamos encontrar na Home Depot... e recebíamos dados dos satélites [da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica]”, disse Mendler.