Descubra MAX: tudo o que você precisa saber sobre a nova experiência de streaming

A Max, a plataforma de streaming da Warner Bros. Discovery, apresentou mais detalhes sobre sua chegada à América Latina e ao Caribe.

Max oferece uma ampla gama de opções para todos através de uma experiência de produto aprimorada e um catálogo de conteúdo expandido que inclui Originais HBO, Originais Max, filmes da Warner Bros., Universo DC, Harry Potter, animações do [adult swim], conteúdo infantil do Cartoon Network e Discovery Kids, e a melhor programação de não-ficção com formatos de competição, casa, reality shows, estilo de vida ou true crime, de marcas icônicas como Discovery, Discovery Home & Health e Investigation Discovery (ID).

Oferta de conteúdo

Max será o destino de entretenimento para o público da região, oferecendo mais de 37.000 horas de conteúdo em todos os gêneros e formatos da extensa família de marcas da Warner Bros. Discovery, franquias favoritas dos fãs, títulos internacionais aclamados e produções originais exclusivas desenvolvidas na América Latina.

Lembremos que é a casa da HBO no streaming, onde você viverá e crescerá com uma experiência dedicada à sua coleção de conteúdos de grande impacto cultural global, incluindo Game of Thrones, Os Sopranos e True Detective, entre muitos outros.

Game of Thrones

Entre os próximos títulos mais aguardados destacam-se a série O Regime, estrelada pela vencedora do Oscar® Kate Winslet; O Simpatizante, baseada no romance vencedor do Prêmio Pulitzer; e mais.

Dentro do mais esperado, chegarão ao Max novas temporadas de séries favoritas do público que incluem The Last of Us, Euphoria, e La Casa del Dragón e no ano passado também foi anunciada uma nova série original da HBO, a prequela de Game of Thrones, A knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight.

Fãs de franquias? Bem-vindos

Max irá abrir um universo para os fãs de franquias e personagens mundialmente reconhecidos com séries como as próximas Max Originals El Pingüino, expandindo o épico universo da DC, e Welcome to Derry, série prequela de IT, inspirada nos romances de Stephen King.

Outros títulos novos recentemente anunciados para Max incluem uma série Max Original de Harry Potter, que será uma adaptação da amada série de livros originais de J.K. Rowling, que será produtora executiva do projeto; uma série de comédia original de Max derivada de The Big Bang Theory; e uma série que expandirá o universo de El Conjuro.

Pedra filosofal Harry Potter

Programação Infantil

Max será o lar de uma ampla oferta de conteúdo infantil e familiar que abrirá um universo de diversão, exploração e aprendizagem para crianças de todas as idades, bem como para compartilhar com toda a família.

Serão exibidos programas das marcas infantis Cartoon Network, Cartoonito e Discovery Kids, com títulos como Peppa Pig, Ghostforce, assim como Batwheels e Minhas Aventuras com Superman; além de novas temporadas de Bugs e seus amigos na obra e Tiny Toons Looneyversidade, parte da franquia Looney Tunes.

Peppa

Melhorias na experiência do usuário

A oferta de conteúdo no Max é complementada por uma experiência de usuário superior com um produto muito mais robusto e fácil de descobrir, que terá opções de personalização para que cada usuário escolha e descubra seu próprio percurso dentro da plataforma:

Estabilidade na Reprodução de Vídeo: Uma nova experiência de reprodução de vídeo oferecerá uma visualização fluida aos usuários, onde quer que estejam e como preferirem assistir. Seja desfrutando de seus títulos favoritos offline fora de casa ou assistindo ao último episódio de uma série da HBO aos domingos à noite, os usuários podem facilmente mergulhar em seus mundos preferidos.

Personalização: Max terá até 5 perfis únicos que podem ser personalizados com o avatar que melhor represente a personalidade de cada membro da família, com mais de 350 opções para escolher.

Experiência para Crianças: O ambiente infantil no Max terá diferentes categorias de acordo com a idade: Crianças Pequenas, Crianças, Pré-adolescentes e Adolescentes, cada uma com seu próprio catálogo de conteúdos selecionados por faixa etária e classificações, com muitas opções divertidas para escolher. Os pais poderão criar um PIN para bloquear o acesso aos seus perfis de adultos, bem como criar e gerenciar um Código de Controle dos Pais que, uma vez ativado, garantirá que as crianças permaneçam dentro do perfil infantil no Max.

Dispositivos: Uma ampla variedade de dispositivos é fundamental para que os consumidores desfrutem da experiência do Max onde preferirem. Por isso, o Max estará disponível em computadores (Chrome OS, MacOS, WindowsPC), dispositivos móveis e tablets (Amazon Fire tablet, Android phone and tablet, Iphone e Ipad), televisões (Amazon Fire, Adroid TV, Apple TV, Chormecast, LG, Roku, Samsung), consoles de jogos (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S) e set-top boxes.

Navegação Simplificada: Para facilitar a exploração de um catálogo tão amplo e diversificado, Max introduzirá vários pontos de acesso para descobrir conteúdo de forma simples: por marcas, por categorias ou por gêneros, incluindo acessos especiais para os conteúdos mais valorizados pela audiência latino-americana, como as séries da HBO, as novelas e o conteúdo infantil.

Minhas Coisas: Cada usuário é único e tem sua própria maneira de aproveitar sua jornada no Max. O espaço “Minhas Coisas” irá armazenar tudo o que cada usuário ama na plataforma em um só lugar, com acesso rápido à lista de conteúdos selecionados, ao histórico de “Continuar Assistindo” e notificações.

Recomendações Personalizadas: Para aqueles que ainda não escolheram o que assistir, Max os levará a descobrir possibilidades ilimitadas com recomendações de conteúdo personalizadas baseadas em suas preferências.

Estreia Gentileza: MAX

Como inscrever-se ao MAX?

Os usuários poderão escolher entre várias opções de subscrição e faturação para o Max. A plataforma estará disponível diretamente para o consumidor através de max.com, em lojas de aplicativos ou através de terceiros que comercializam subscrições para o Max - incluindo fornecedores de TV a cabo ou satélite, subscrições digitais ou fornecedores de internet ou telefonia móvel. Além disso, o Max estará incluído sem custo adicional na subscrição do pacote premium de canais HBO com vários operadores de TV por assinatura da região.

Max terá 3 planos, para que cada usuário possa escolher a opção que melhor se adapte às suas preferências. Cada um deles terá a opção de assinatura mensal ou anual. Os planos variarão dependendo do provedor da sua assinatura. Para saber mais sobre os planos e preços do Max na América Latina, clique aqui.