A Honor revela o Magic 6 Pro na MWC, um telefone que permite mover um carro com os olhos

A Honor revelou neste domingo, no Mobile World Congress, sua série de smartphones Magic 6 e adiantou alguns detalhes de sua nova família de dispositivos.

Entre eles, um curioso experimento que permite mover um carro com os olhos graças à mais recente função de rastreamento ocular baseada em IA da Honor, sem a necessidade de que haja alguém sentado dentro do veículo.

Um engenheiro automotivo é o responsável por este experimento, que testou o rastreamento ocular do Honor Magic 6 Pro, impulsionado por IA para entender a intenção do usuário com base no movimento de seus olhos.

No vídeo, é possível ver que existem quatro funções que podem ser ativadas com o olhar: ligar e desligar o motor, avançar e retroceder. Depois de olhar para o botão específico por 2 ou 3 segundos, a função correspondente será ativada e refletirá o movimento correspondente do carro.

Mais um ano dominando o MWC

Mais um ano, a Honor instala um dos estandes principais do Mobile World Congress. Mas desta vez, a Honor decidiu antecipar a abertura oficial do MWC 2024 na próxima segunda-feira e organizou para domingo, 25 de fevereiro, no Palácio de Congressos de Barcelona, um evento intitulado Descubra a Magia no qual apresentará seus dispositivos mais poderosos.

A empresa de tecnologia chinesa apresentou na feira a série Honor Magic 6 e a série de smartphones dobráveis Honor Magic V2 com a edição especial Porsche Design Honor Magic V2 RSR, criada em colaboração com a marca de automóveis alemã.

A série Honor Magic 6

A Honor adiantou que a série Magic 6 inclui um sistema de câmeras Falcon de qualidade profissional baseado em inteligência artificial (IA), com teleobjetiva periscópica de 180 MP e funções como o sensor HDR personalizado com capacidades de alcance dinâmico ultra-amplo e uma abertura ultra-amplo variável.

Este sistema Falcon, introduzido na série Magic 5, foi redesenhado com melhorias no alcance dinâmico, sensibilidade à luz, visão de longo alcance e efeitos visuais dinâmicos, além de velocidade fotográfica, para capturas em alta velocidade em termos de velocidade de obturação e imagem.

O sensor de movimento por IA da Honor foi aprimorado e um novo algoritmo de retrato esportivo foi adicionado, para tirar retratos com efeitos bokeh naturais.

Honor Porsche (Cortesía)

Um dos eixos deste redesenho do seu sistema de câmeras é a fotografia esportiva, por exemplo, com seu poderoso teleobjetivo, o primeiro sensor HDR personalizado do setor com capacidades de alcance dinâmico ultra-amplo, a maior abertura variável do setor ou a já mencionada tecnologia aprimorada Honor AI Motion Sensing, que permite capturar uma ampla gama de esportes e atividades com detalhes impressionantes.

Seguindo com a fotografia esportiva, Honor trabalhou com a esgrimista de sabre Cecilia Berder e Tyson, conhecido por gerar fotografias em modo de disparo em rajada de velocidade no Reino Unido.

Esta colaboración se traduz em um curta-metragem cinematográfico filmado com a série Magic 6 que reflete as possibilidades de seu sistema de câmeras para capturar movimentos rápidos e ágeis.

Vou com o HONOR Magic6 Pro

A mais recente adição à série principal HONOR Magic, o HONOR Magic6 Pro, apresenta avanços em fotografia, tela, desempenho e experiências do usuário impulsionadas pela IA. Inspirado pelo seu compromisso com a inovação centrada no ser humano, a HONOR também apresentou o MagicOS 8.0, a mais recente versão do seu sistema operacional baseado em Android que introduz a IA em nível de plataforma totalmente potencializada pela HONOR e a primeira interface de usuário baseada em intenções da indústria. Com isso, a HONOR está transformando a experiência do usuário, introduzindo novas formas totalmente modais para que os humanos interajam com seus dispositivos inteligentes.

HONOR Magic6 Pro HONOR le da prioridad a ofrecer fotografía deportiva digna de una medalla de oro, con velocidades de captura mejoradas e imágenes más claras.

Enriquecido por Magic Capsule e Magic Portal, o HONOR Magic6 Pro oferece aos usuários uma experiência mais personalizada e intuitiva. Com um simples toque no banner de notificações na parte superior da tela, a Magic Capsule se expande para oferecer informações adicionais e opções relacionadas, concedendo aos usuários acesso instantâneo a recursos essenciais e eliminando a necessidade de navegar por múltiplos aplicativos para obter a máxima produtividade e eficiência.

Entretanto, o Magic Portal aproveita o poder da IA para compreender as mensagens e o comportamento do usuário, simplificando tarefas complexas em um único passo. Por exemplo, a IA do Magic Portal reconhece rapidamente endereços em uma mensagem de texto e direciona os usuários para o Google Maps, permitindo uma navegação sem esforço ao alcance de seus dedos. Além disso, para redes sociais como Tiktok e Facebook, agiliza o acesso e o compartilhamento, permitindo aos usuários encaminhar detalhes de reserva ou resultados de busca online com apenas um movimento de dedo. Adicionalmente, o Magic Portal facilita experiências de compra baseadas em imagens, orientando os usuários de forma fluida para plataformas onde podem encontrar e comprar os itens desejados.

Uma IA inspiradora

Abraçando um espírito aberto e colaborativo na era da IA, a HONOR trabalha ativamente com parceiros da indústria, esforçando-se para levar mais tecnologias líderes da indústria ao público. Para oferecer uma prévia das futuras oportunidades potenciais, a HONOR incorpora o LlaMA 2 de código aberto no HONOR Magic6 Pro, que pode completar funções como perguntas e respostas, criação de texto e compreensão de leitura em um ambiente off-line. A colaboração na indústria como essa pode levar a um futuro mais imaginativo para os usuários.

Honor Camara HONOR Falcon 2.0 con IA (Cortesía)

Demonstrando as possibilidades que o rastreamento ocular em smartphones poderia desbloquear no futuro, a HONOR revelou como é possível controlar um carro sem usar as mãos através do sistema de rastreamento ocular impulsionado pela IA do HONOR Magic6 Pro. O conceito experimental mostra como a interação entre smartphones aprimorados com IA e veículos pode ir além dos controles de tela ou voz, desbloqueando um mundo de interações entre humanos e dispositivos que têm possibilidades imensas.