‘The Line’, a megacidade da Arábia Saudita, já está mostrando seus primeiros passos

The Line Imagens do projeto criado pela NEOM

Lembram-se de The Line? É um projeto maravilhoso anunciado em 2022, que marcou um antes e um depois nos planejamentos urbanos e nos processos amigáveis ao meio ambiente. Esta megacidade já começou a ser construída e há avanços significativos, conforme explicado pela NEOM, a empresa por trás dessa iniciativa.

Através de um vídeo do YouTube, é possível ver as primeiras escavações e milhares de trabalhadores realizando obras na região onde The Line será construída.

O processo mostrado por meio deste material audiovisual mostra como a megacidade está tomando forma no meio do deserto da Arábia Saudita.

A Linha, como o nome sugere, é uma cidade linear. Tem 170 quilômetros de extensão ao longo da costa do Mar Vermelho. O design desta cidade é planejado para ser totalmente sustentável, com energia 100% renovável, transporte público sem emissões e uma agricultura urbana inovadora.

Não haverá carros. A cidade será projetada para pedestres e ciclistas, com um sistema de transporte público de alta velocidade que conectará os moradores aos seus locais de trabalho, escolas e áreas de entretenimento.

Será alimentado por energia solar e eólica, eliminando as emissões de carbono. Os criadores idealizaram um plano para usar tecnologias inovadoras para cultivar alimentos frescos dentro da cidade, reduzindo a necessidade de transportar alimentos por longas distâncias.

Dizem que a inteligência artificial será usada para gerenciar a cidade, desde o tráfego até a energia e a segurança.

Em termos de papel, a primeira fase de The Line deverá estar pronta até 2030. Há algumas críticas em torno do projeto. Uma delas é o custo. Estima-se que custará 500 bilhões de dólares para construir esta cidade, tornando-a um dos projetos de construção mais caros da história.

E apesar de ser ambientalmente sustentável, a construção de uma cidade deste tamanho poderia ter um impacto significativo no meio ambiente, dizem alguns especialistas.