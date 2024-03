Samsung Galaxy Z Fold 6: vazamentos mostram um smartphone mais quadrado

Seguindo a tradição com a marca sul-coreana, surgiram uma série de vazamentos recentes, agora em torno do Samsung Galaxy Z Fold 6, onde nos é revelado, através de diferentes imagens, um design familiar com um toque mais quadrado, potência aprimorada e, aparentemente, poucas surpresas.

Em julho de 2023, a equipe editorial da FayerWayer teve a honra de conhecer em primeira mão e de forma direta a nova família Z Fold 5 e Z Flip 5. Dois modelos com diferentes formatos que demonstraram o domínio da empresa nesse ramo de telas dobráveis.

Samsung

"Se não está quebrado, não o conserte". Parece que essa foi a filosofia seguida pela empresa com o lançamento daquela geração no ano passado. Houve áreas em que manteve a mesma lógica, especialmente com a linha Fold.

Mas na variante Flip, ele adaptou alguns pontos, seguindo de certa forma algumas das inovações impostas pela OPPO com o Find N2 Flip. No entanto, seu dobrável de maior volume seguiu a mesma lógica.

Agora, foram vazadas uma série de imagens digitais que recriam como seria o sucessor do Z Fold 5 e tudo indica que estaríamos diante de mais do mesmo, com algumas pequenas modificações visuais.

Assim seria o Samsung Galaxy Z Fold 6

Graças ao popular vazador, conhecido como @OnLeaks (via Tech Radar), o design deste dobrável, semelhante ao Z Fold 5, apresenta cantos mais angulares e uma leve redução na altura. A tela de cobertura, de 6,2 polegadas, mantém seu tamanho, embora haja rumores de uma maior relação de aspecto.

Em termos de especificações, o Galaxy Z Fold 6 mantém a tela dobrável de 7,6 polegadas com 120Hz, agora com um brilho máximo de 2600 nits. As câmeras também parecem ser as mesmas do Z Fold 5, assim como a bateria de 4.400 mAh e o carregamento de 25W.

Imagem: OnLeaks | Samsung Galaxy Z Fold 6

Onde encontramos novidades é no chipset Snapdragon 8 Gen 3, a memória RAM de até 16 GB (em comparação com os 12 GB do Z Fold 5) e a proteção Gorilla Glass para a tela de cobertura.

Embora essas melhorias sejam bem-vindas, alguns podem considerá-las insuficientes em comparação com a concorrência, como o Google Pixel Fold 2, o OnePlus Open 2 ou o OPPO Find N3 Flip.

Portanto, em resumo, temos:

Imagem: OnLeaks | Samsung Galaxy Z Fold 6

Design familiar com cantos mais quadrados.

Tela externa de 6,2 polegadas com maior relação de aspecto.

Mesmo tamanho de tela dobrável (7,6 polegadas) com maior brilho.

Câmeras, bateria e carregamento sem alterações profundas.

Chipset Snapdragon 8 Gen 3 e até 16 GB de RAM.

Proteção Gorilla Glass para a tela de cobertura.

As câmeras do Z Fold 6 parecem ser as mesmas do modelo anterior, com uma configuração de triplo lente na parte traseira, 50 MP na principal, 12 MP no ultra grande angular e 10 MP no teleobjetivo. Assim como uma câmera selfie de 10 MP na tela interna.

Imagem: OnLeaks | Samsung Galaxy Z Fold 6

No entanto, é importante lembrar que estas são apenas vazamentos e que o produto final pode sofrer alterações.

A data de lançamento estimada é no final de julho, momento em que conheceremos com certeza as características finais do Z Fold 6.