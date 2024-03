Novo recorde: Optimus, o robô humanoide de Elon Musk, alcança uma nova marca ao andar

Tesla compartilhou um emocionante vídeo que mostra os últimos avanços no desenvolvimento de seu robô humanoide, Optimus. Este androide, que tem estado em processo de desenvolvimento por vários anos, demonstrou um notável progresso em sua capacidade de caminhar, como evidenciado pelo novo material audiovisual divulgado pela empresa.

Mais rápido do que nunca

No vídeo, podemos ver Optimus se movendo com mais facilidade por uma das instalações de teste da Tesla, superando com sucesso os desafios apresentados. Acompanhando o clipe, a Tesla compartilhou a mensagem "Dando meus passos diários", insinuando que o robô está sendo submetido a testes regulares para melhorar seu desempenho.

Milan Kovac, chefe de engenharia do projeto Optimus, forneceu detalhes sobre as melhorias implementadas no androide.

De acordo com Kovac, Optimus atingiu sua velocidade máxima até o momento, caminhando a cerca de 0,6 metros por segundo. Embora esse avanço represente um aumento significativo em comparação com versões anteriores, a Tesla ainda aspira a que o robô atinja velocidades ainda maiores no futuro.

Potencial de Optimus

O vídeo também mostra o Optimus caminhando em linha reta por 15 segundos nas instalações da Tesla, proporcionando uma visão clara de suas habilidades em desenvolvimento.

Esta exposição, compartilhada através da conta de Elon Musk no Twitter, revela um Optimus incompleto, permitindo que os espectadores deem uma olhada no interior do androide e na tecnologia que impulsiona seu funcionamento.

Estes avanços no desenvolvimento do Optimus representam um emocionante passo em frente na ambiciosa visão da Tesla de criar um robô humanoide completamente funcional. À medida que a empresa continua a aprimorar as capacidades do Optimus, o futuro da robótica e da inteligência artificial começa a ficar mais claro.