Carregado de Inteligência Artificial: testamos as câmeras do Samsung S24 Ultra

O Samsung Galaxy S24 Ultra é um celular de alta performance à prova de tudo. Recentemente fizemos a sua análise e agora queremos focar nas suas câmeras. A Inteligência Artificial ganha destaque, algo que tem sido uma tendência nos últimos anos.

A Samsung não é exceção e, sem dúvida, começou o ano se posicionando como uma marca que revoluciona ao apresentar funções bastante úteis, mas também muito simples de usar, graças à inteligência artificial.

Câmeras e recursos de IA que melhoram as fotos do Samsung S24 Ultra

A Samsung já sabe muito sobre fotografia: nos acostumou a capturas únicas, nesta edição os sensores fotográficos se complementam com o uso de Inteligência Artificial que potencializa as capturas e permite aos usuários "brincar" ou explorar toda a sua criatividade com as ferramentas de edição já integradas no sistema operacional do dispositivo.

Samsung S24 Ultra - FayerWayer

O Samsung S24 Ultra inclui quatro lentes com estabilização óptica OIS: um sensor principal de 200 MP, uma grande angular de 12 MP, um teleobjetivo de 50 MP com zoom óptico de 5x e outro teleobjetivo de 10 MP com zoom óptico de 3x. A câmera frontal possui um único sensor de 12 MP. Além disso, apresenta ferramentas como copiar, apagar e recortar em fotos.

Samsung Galaxy S24 Ultra Revisão do Samsung Galaxy S24 Ultra (Fotos Publimetro Colombia)

Devido à incorporação de vários sensores, o usuário pode capturar vários planos sem ter que mudar de posição, apenas precisa focar e aproximar com o zoom nos objetos de sua captura. Este exercício deixa os usuários sem palavras porque realmente aproxima o que não se vê. Tudo isso, sem ter que sacrificar a qualidade das fotografias. O interessante dessa função é que os usuários também podem deixar a imaginação voar para brincar com os planos e as diferentes perspectivas.

Samsung S24 Ultra Zoom do Samsung S24 Ultra

Ferramentas de Inteligência Artificial para potencializar as fotos do Samsung S24 Ultra

Agora, se nos concentrarmos em todo o catálogo incorporado no sistema operacional do celular, ficaremos surpresos. Com ferramentas como apagamento inteligente, detecção de objetos, filtros e mais, as fotografias elevam seu nível. Por exemplo, se você é uma pessoa criativa que quer dar um toque único às suas fotos, com a S Pen esses processos são super simples. Basta abrir o painel de edição das fotos e, em seguida, com a ajuda da caneta inteligente, pode modificar a foto, tornando-a uma peça única.

Samsung S24 Ultra - FayerWayer

Apagar coisas ou pessoas? A IA vai ajudá-lo com isso e muito mais. Esqueça aquela pessoa que você não queria que saísse na sua foto de férias: apagá-la nunca foi tão fácil.

Também vale ressaltar que o S-Pen, além de ser usado como uma caneta, também pode ser usado como uma espécie de "controle remoto" para tirar fotos, passar slides e muito mais à distância. Um grande benefício quando se fala em usabilidade e portabilidade.