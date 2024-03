Caixa de entrada cheia no Gmail? Este truque secreto permitirá ficar sem pagar por mais espaço

Ter uma conta de e-mail é essencial nos dias de hoje. Desde usá-la para configurar seu novo telefone até receber faturas ou mensagens importantes, a verdade é que é uma ferramenta fundamental e ninguém está isento.

Por isso, se você usa o Gmail regularmente, provavelmente já sabe que o Google oferece apenas 15 GB de armazenamento gratuito.

Essa quantidade de espaço costuma ser suficiente para usuários ocasionais, mas aqueles que enviam e recebem arquivos pesados com frequência podem encher sua caixa de entrada rapidamente.

Dica para ter mais espaço no Gmail

Bem, se você ficar sem espaço no Gmail, não é necessário adquirir mais através do Google One. Na verdade, com estes simples passos, você pode ter armazenamento ilimitado para receber todos os e-mails que precisar.

Basicamente, este truque consiste em criar uma segunda conta do Gmail e configurar o encaminhamento automático dos seus e-mails da conta principal. Dessa forma, você poderá continuar usando seu e-mail principal sem se preocupar com o espaço.

Para implementar esta solução, o primeiro passo é criar uma nova conta do Gmail, que será usada como destino dos seus e-mails encaminhados. Em seguida, siga estes passos:

1. Acesse Configurações e selecione "Ver todas as configurações".

2. Vá para a seção "Encaminhamento e POP/IMAP" e escolha "Adicionar um endereço de encaminhamento", onde você irá inserir o endereço da sua nova conta.

3. O Gmail solicitará uma confirmação para garantir que você tem acesso à conta de destino. Siga as instruções para verificar.

Uma vez estabelecido, todos os e-mails destinados à sua conta original serão redirecionados automaticamente para a nova conta e você não terá mais problemas de armazenamento.