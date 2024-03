A grande mancha solar AR 3590 está apontando para a Terra e ameaça mais erupções

❗️Maior explosão do ciclo solar 25❗️

✨X6.3✨



⭕️Pico em 22 de fev às 22:34 UTC

⭕️Origem NOAA AR 3590



Esta AR está se tornando conhecida com 3 explosões de classe X nas últimas 36 horas! Vamos ficar de olho nela enquanto gira em direção ao centro do disco solar👀



🌐https://t.co/qcul5lmV2x pic.twitter.com/EhaMDf3X10