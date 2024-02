Protocolo da NASA em caso de morte na Estação Espacial Internacional

A possibilidade de um astronauta falecer durante uma missão espacial, embora improvável, é uma realidade que a NASA contempla em seus protocolos.

O "Houston, temos um problema" pode escalar para o pior para um dos tripulantes da nave espacial que está orbitando os limites externos da Terra.

Se este infeliz evento ocorresse na Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês), a agência espacial tem um plano de ação específico para lidar com a situação.

A NASA prioriza dois elementos ao executar seu protocolo:

Segurança: A segurança da tripulação restante é a principal prioridade.

Respeito: O corpo do astronauta falecido deve ser tratado com respeito e dignidade.

Então, com esses dois elementos cumpridos, inicia-se um processo de ações que o comandante deve executar para evitar problemas maiores.

1. Notificação:

O comandante da ISS informará a NASA sobre a morte do astronauta.

A família do astronauta será notificada e receberá apoio psicológico e emocional.

2. Pesquisa:

Será realizada uma investigação minuciosa para determinar a causa da morte.

A informação recolhida será utilizada para melhorar a segurança espacial no futuro.

3. Gestão do corpo:

O corpo do astronauta será colocado em um saco especial para cadáveres.

O corpo será congelado para conservação.

4. Retorno à Terra:

O corpo do astronauta será devolvido à Terra em uma cápsula espacial.

Uma cerimônia comemorativa será realizada na ISS.

O protocolo vai melhorar

A NASA está trabalhando no desenvolvimento de um sistema "Body Back" que permitiria a cremação do corpo do astronauta no espaço.

A decisão de repatriar o corpo para a Terra ou utilizar o sistema Body Back será tomada caso a situação ocorra, considerando as circunstâncias específicas e em consulta com a família do astronauta.

A morte de um astronauta na ISS seria um evento trágico, mas a NASA está preparada para lidar com a situação de forma profissional e respeitosa.