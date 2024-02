OVNI em forma de disco foi filmado por militares ucranianos em zona de guerra

Um vídeo que se tornou viral nas redes sociais mostra o momento em que um grupo de militares ucranianos gravou o que parece ser um Objeto Voador Não Identificado (OVNI) em forma de disco voador, voando sobre uma zona de guerra.

Apesar de não ser possível determinar o tamanho e a forma exata do objeto, a altitude do drone que registrou as imagens sugere que poderia ser uma grande nave localizada a cerca de 50 quilômetros da terra.

"O que é isso? Por que não está se movendo?", exclamam os soldados do 406º Batalhão Ucraniano enquanto observavam o OVNI sobrevoando a região.

A gravação foi feita por um dos mais de 300 drones equipados com câmeras térmicas usados pelas Forças Armadas Ucranianas (UAF).

De acordo com a faixa de temperatura detectada pelo drone, o OVNI apresentava uma temperatura mais alta do que o seu entorno. Um membro do batalhão afirmou categoricamente que se tratava de um objeto voador não identificado.

Enquanto as tropas debatiam, outro militar perguntou: “Está imóvel, você vê?”. A conversa foi traduzida e confirmada pelo jornal britânico ‘Daily Mail’, que também apontou semelhanças com o incidente conhecido como o ‘Fantasma de Bagdá’.