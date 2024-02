O WhatsApp segue o Telegram e finalmente permite buscar conversas por data no Android

O Android se atualiza. O popular aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp implementou uma função há muito esperada pelos usuários do Android: a busca por data de conversas. Com isso, aprimorando sua interface em um aspecto onde essa melhoria era urgentemente necessária há anos.

A aplicação de mensagens instantâneas mais popular do planeta acaba de completar 15 anos de existência, um período em que grande parte do tempo seguiu os passos de outros aplicativos concorrentes, como Signal ou Telegram.

Inteligencia artificial WhatsApp ESA/Hubble & NASA, M. Sun (ESA/Hubble & NASA, M. Sun)

Para celebrar a ocasião de seu aniversário, a equipe do Meta integrou uma série de funções potencializadas pela Inteligência Artificial.

Mas as pessoas do Android estão recebendo uma atualização com uma mudança que eles estavam ansiosos há anos, pelo menos para aqueles interessados em procurar mensagens específicas com base em um determinado período de tempo.

Pesquisa por data no WhatsApp

Os colegas da Android Authority são quem revelou a existência desta atualização, onde esta nova ferramenta facilita enormemente a tarefa de encontrar conversas específicas, especialmente em chats com um histórico extenso.

Para acessar a nova função, basta abrir o chat individual ou em grupo que deseja pesquisar e clicar no nome do contato ou grupo.

A seguir, toque no botão de pesquisa e selecione o ícone do calendário. Será aberto um calendário onde poderá escolher a data exata em que ocorreu a conversa que procura.

WhatsApp ajudará com sua nova atualização no Android AP / Martin Meissner (Martin Meissner/AP)

O curioso aqui é que tudo isso nos foi mostrado pelo próprio Mark Zuckerberg através de seu canal oficial do WhatsApp, onde explicou passo a passo como é a nova função cuja existência era conhecida há algum tempo na versão beta 2.24.5.17 do aplicativo.

A possibilidade de pesquisar por data no WhatsApp para Android acaba com a tediosa tarefa de rolar pelo histórico de mensagens, sendo especialmente útil para usuários que participam de grupos ativos ou com grande quantidade de mensagens.

Se precisares encontrar um dado importante, uma foto específica ou apenas lembrar uma conversa memorável, a nova funcionalidade poupará tempo e esforço.

Mais que um aplicativo de mensagens

Atualmente, o WhatsApp se tornou uma ferramenta indispensável para a comunicação pessoal e profissional.

Com mais de 2 bilhões de usuários ativos em todo o mundo, o aplicativo não só serve para enviar mensagens de texto, mas também para compartilhar fotos, vídeos, arquivos, fazer chamadas de voz e vídeo, e até mesmo realizar pagamentos.

A grande quantidade de informações trocadas através do WhatsApp torna a busca uma ferramenta fundamental para os usuários.

A possibilidade de encontrar rapidamente uma mensagem específica, uma foto ou um arquivo pode ser crucial em várias situações e é provável que você, caro leitor, já tenha se visto nesta situação mais de uma vez.

Já era hora de a aplicação integrar essa melhoria que existe há anos no Telegram para facilitar a vida de sua comunidade.