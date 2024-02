Nintendo contrata atriz para divulgar novo console da Princesa Peach

A equipe da Nintendo quer que o lançamento de Princess Peach: Showtime! seja um grande evento. O videogame está a menos de um mês de chegar aos consoles do Switch e, para alcançar mais público, eles fizeram uma parceria com uma figura notável do Universo Cinematográfico da Marvel.

Trata-se da atriz norte-americana Brie Larson. A californiana, conhecida, entre outros papéis, pelo de Capitã Marvel no UCM, será responsável por promover o videogame solo da Princesa Peach.

Uma análise da Leve-Up explica que a Nintendo escolheu Brie porque a atriz é uma fã assumida de videogames, especialmente os da Nintendo. Além disso, destaca o uso da figura de uma das mulheres mais representativas do mundo do Mario para liderar um título como protagonista do Mushroom Kingdom.

Brie Larson disse ter uma relação especial com a Nintendo desde que era muito pequena. Ela contou que costumava jogar muito The Little Mermaid, Duck Hunt e Super Mario Bros. Todos títulos icônicos para aqueles que nasceram em meados dos anos 80.

“Os videogames conectaram-me com a minha irmã. Minha mãe diz que o som favorito dela é ouvir-nos rindo enquanto jogamos videojogos juntas. Acho que provavelmente joguei todos os jogos da Nintendo que surgiram até agora, por isso é simplesmente parte da minha vida. Sempre foi”, disse a atriz de 34 anos.

“Realmente estou apoiando a Peach. Eu a vi durante toda a minha vida e sempre soube que ela continha muitas coisas e estava apenas esperando para nos mostrar, agora está aqui com sua amiga adorável. Isso é o que acontece com os jogos... Só que os jogos são ilimitados e é isso que eu amo neles”, acrescentou Larson.

A Princesa Peach: Showtime! já tem data de lançamento. Chegará aos consoles Nintendo Switch em 22 de março de 2024.