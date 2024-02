Neta de um astronauta da missão Apollo 14 da NASA cria uma experiência imersiva que permite explorar a Lua

Já sonhou em explorar a Lua? Agora, graças ao The Lunar Light: Discovery, você pode viver esse maravilhoso fenômeno como se fosse um astronauta. Esta experiência imersiva transporta você para o ano de 2055, após um impacto de asteroide no polo sul lunar, e permite que você explore a superfície lunar como nunca antes.

Criado pela Back to Space, uma organização sem fins lucrativos que promove a educação espacial, The Lunar Light: Discovery é uma mistura de teatro interativo e simulação virtual que te leva a uma aventura espacial inesquecível. Ao longo da experiência, que dura aproximadamente uma hora, os participantes se preparam para a missão espacial, vestem um traje espacial e aprendem sobre as ferramentas e habilidades que precisarão para explorar a Lua.

Depois, eles embarcam em uma aventura virtual na superfície lunar, onde poderão explorar crateras, montanhas e outras paisagens lunares, além de superar alguns desafios que testarão sua engenhosidade e capacidade de trabalho em equipe.

Danielle Roosa, co-criadora de The Lunar Light: Discovery e neta do astronauta do Apolo 14, Al Roosa, que levou sementes para a Lua em 1971, explica que a experiência é inspirada na história de seu avô e busca motivar as pessoas a aprender mais sobre o espaço e a exploração espacial.

"Queremos que as pessoas sintam como se estivessem realmente na Lua", diz Danielle Roosa. "Queremos que experimentem a emoção e o desafio da exploração espacial e que se inspirem a aprender mais sobre o nosso universo."

A Lunar Light: Discovery tem sido um grande sucesso desde o seu lançamento. Foi apresentado em cidades de todo o mundo, como Dallas, Los Angeles e Londres, e tem sido elogiado pelo seu realismo, interatividade e capacidade de inspirar pessoas de todas as idades.

“É uma experiência incrível”, comentou um participante depois de completar a experiência. “Você se sente como se realmente estivesse lá. É uma experiência que nunca esquecerei”.