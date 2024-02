Google celebra o Dia Bissexto com um Doodle em 29 de fevereiro

Esta quinta-feira, 29 de fevereiro, marca a chegada do Dia Bissexto, um evento que ocorre a cada quatro anos e para comemorar essa ocasião única, o Google criou um Doodle especial com um design encantador e único inspirado na natureza.

De acordo com o Google, o Dia Bissexto ocorre ocasionalmente para garantir que nossos calendários estejam em sintonia com os movimentos da Terra e do Sol, concedendo-nos um dia adicional no mês de fevereiro; esse fenômeno ajuda a manter a precisão de nossos sistemas de medição do tempo.

O design deste ano apresenta um engenhoso calendário que marca o final do mês, destacando especialmente o Dia Bissexto, e dá as boas-vindas ao primeiro dia de março; o toque distintivo é uma rã brincalhona que, ao coaxar, lança o número 29 inspirada na natureza e no mundo selvagem, que adiciona um elemento divertido e encantador à representação visual.

Então, enquanto desfrutamos deste dia extra no calendário, também podemos apreciar a criatividade do Google ao capturar a essência do Dia Bissexto com seu encantador Doodle.