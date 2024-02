Descubra quais celulares não terão mais suporte para o WhatsApp a partir de 1º de março

O aplicativo de mensagens anunciou uma nova atualização em seus requisitos técnicos mínimos, o que impedirá a incompatibilidade de vários smartphones Android e iPhone a partir desta sexta-feira, 1 de março de 2024.

Sempre que houver uma atualização na página de suporte do aplicativo de mensagens, isso afetará significativamente os dispositivos que não atendem aos requisitos estabelecidos.

O WhatsApp não funcionará nestes celulares

Os usuários que possuem os dispositivos mencionados devem considerar atualizá-los para continuar utilizando o WhatsApp, ou procurar outras opções de mensagens. Aqui está uma lista de 35 dispositivos que não serão mais compatíveis com o WhatsApp a partir desta sexta-feira, 1º de março.

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy X capa 2

Apple

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

LG

LG Optimus L3 II Duplo

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L7II

LG Optimus L5 Duplo

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

LG Optimus L3 II

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus F7

Huawei

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

Sony

Sony Xperia M

Lenovo

Lenovo A820

ZTE

ZTE V956

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo

Marcas restantes

Faea F1

THL W8

Wiko Cink Cinco

Winko Darknight

Archos 53 Platina

Outra nova característica do WhatsApp neste momento é que em dispositivos iOS, bem como no PC, já nos permite pesquisar conversas por data. Graças à atualização mais recente, foi adicionado um calendário que nos permite visualizar as mensagens em uma conversa ou em um chat em grupo em um dia específico. A empresa garante que essa função é útil para verificar quando informações foram enviadas a alguém.