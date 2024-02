Caos digital: a última atualização do Windows 11 desencadeia o pior pesadelo para os usuários

Um dos processos mais tediosos ao ter um computador da Microsoft pode ser atualizar seu sistema operacional. E é que, como muitos usuários sabem, muitas vezes o novo do Windows traz seus problemas.

Este é o caso da mais recente atualização do Windows 11, especificamente a atualização acumulativa KB5034765 lançada em 13 de fevereiro, que está causando problemas significativos nos sistemas de vários usuários.

O que está acontecendo com o Windows 11?

Esta nova versão prometia melhorias significativas na funcionalidade do sistema operacional, mas acabou resultando em uma série de problemas técnicos.

De que tipo? O desaparecimento da barra de tarefas, falhas no explorador de arquivos, uma redução no desempenho geral do sistema, entre outros, foram relatados pelos afetados.

O Windows 11 provavelmente tem sido uma das piores experiências de usuário que tive com um sistema operacional desde o Windows Vista fcol.



Tive tantos problemas com ele e não gosto dele de jeito nenhum. Honestamente, quero voltar para o Windows 10 neste ponto 😮‍💨 https://t.co/3ZWDrgIdGT — Southern Fried StoNerD (@southernstonerd) 28 de fevereiro de 2024

Entre os problemas adicionais também se destacam complicações durante o download e instalação do patch, o que resultou em o Windows Update reverter as alterações para restaurar o estado anterior do sistema.

A Microsoft confirmou esses problemas e prometeu anunciar uma solução nos próximos dias. Lembre-se de que a atualização KB5034765 foi projetada para introduzir uma nova experiência de Copilot, substituindo a função "mostrar área de trabalho" na barra de tarefas, além de abordar problemas com o narrador e o download de metadados, além de corrigir 73 vulnerabilidades de segurança, incluindo cinco erros críticos.

Por enquanto, para os usuários afetados, é sugerida uma solução temporária: excluir a pasta oculta “\$WinREAgent” antes de tentar realizar a atualização novamente, para que a instalação ocorra sem bugs.

Isso até a Microsoft finalmente lançar um patch corretivo. E se você ainda não atualizou, é recomendável não fazê-lo até um novo anúncio da empresa liderada por Satya Nadella, pelo menos como medida de precaução.