Viagem no tempo: assim eram enviados os e-mails nos anos 80

Bill Gates Microsoft (Doug Wilson/Corbis via Getty Images)

Alguns podem se lembrar, mas a maioria não deve ter isso em sua memória. Estamos falando de enviar um e-mail, uma tarefa que hoje é uma das mais simples, mas que há 40 anos era toda uma odisséia.

Imagem: TIME | Steve Jobs

Como era enviar um email nos anos 80?

Naquela época, antes de que a internet estivesse presente em quase todos os lares do mundo e em uma época de interfaces pouco amigáveis ou intuitivas, os usuários precisavam dominar sistemas de comandos específicos e se conectar através de modems de baixa velocidade para enviar um e-mail.

Esta forma de comunicação era bastante rudimentar, mas marcou toda uma geração de pessoas que descobriram novas formas de se comunicar através da tecnologia.

Na verdade, aquilo foi o início de uma revolução. Não seria mais necessário enviar cartas para o outro lado do mundo; agora a internet permitia fazer isso de forma digital e muito mais rápida.

Mas voltemos ao processo. Na década de 80, para enviar um e-mail, você precisava de dois elementos fundamentais: um computador e acesso a uma rede.

Não nos esqueçamos de que se tratava das primeiras gerações dos PCs, tempos em que não eram nem muito rápidos nem muito econômicos.

Além disso, as máquinas daquela época operavam com sistemas que precisavam de comandos de texto para executar tarefas, longe das interfaces gráficas atuais, utilizando programas específicos que exigiam conhecimento de comandos e sintaxe para serem utilizados.

A conexão com a Internet como a conhecemos não existia ou estava em seus estágios iniciais, sendo substituída por redes e protocolos específicos que facilitavam a troca digital. O protocolo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) era fundamental para enviar e-mails, enquanto o protocolo POP (Post Office Protocol) permitia a recepção de mensagens.

Assim, as principais dificuldades para enviar um e-mail nos anos 80 incluíam a complexidade técnica e a falta de integração dessa tecnologia na vida cotidiana. Basicamente, eram usados para comunicações formais ou troca de arquivos importantes, não para mensagens casuais.

No entanto, a evolução em direção a interfaces mais amigáveis e conexões mais rápidas com a Internet não demorou a avançar para a comunicação digital que conhecemos hoje, o que nos alegra, pois a vida é muito mais simples do que antes.