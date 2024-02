Retorno triunfal: Anunciam a data de lançamento das renovadas Air Jordan 4 “Fear”

As emblemáticas Air Jordan 4 “Fear” voltarão neste 2024. A icónica marca de tênis anunciou seu retorno para as festividades de fim de ano.

Este modelo foi lançado originalmente em 2013 como parte do exclusivo "Fear Pack" da Air Jordan, que também incluía as versões 3 e 5.

Como os fãs bem sabem, trata-se de um tênis que se destaca pela sua inspiração na campanha “Becoming Legendary” de 2008, estrelada pela lenda do basquete, Michael Jordan.

Michael Jordan Festa da NBA

As Air Jordan 4 “Fear” estão de volta

Estes ténis vão se destacar pela parte superior que combina preto com acentos de platina pura e cinza, complementados com detalhes em branco.

Além disso, eles terão uma distintiva entressola moteada em preto, juntamente com uma unidade Nike Air vermelha visível e uma sola de borracha branca.

“Fear” Air Jordan 4 retorna em 9 de novembro de 2024. 👻 pic.twitter.com/9kIjTpGfuu — zSneakerHeadz (@zSneakerHeadz) 22 de fevereiro de 2024

Por sua vez, as palmilhas terão impressa uma citação de Jordan que captura a essência da campanha: " Tenho medo do que não chegarei a ser. Você tem medo do que eu poderia chegar a ser”.

Ainda faltam vários meses para o relançamento dos Air Jordan 4 “Fear”. Está agendado para 9 de novembro de 2024, e espera-se que estejam disponíveis em tamanhos para toda a família.

Os preços variarão de 215 dólares para os tamanhos de adulto, 160 dólares para os tamanhos GS (Grade School), 100 dólares para PS (Pré-escolar) e 85 dólares para TD (Bebê), à venda em lojas selecionadas da Jordan Brand, plataformas online e em Nike.com.