As namoradas virtuais com IA são altamente perigosas

As namoradas virtuais impulsionadas por IA se tornaram uma tendência popular nos últimos anos. Esses aplicativos prometem companhia, romance e apoio emocional aos usuários, mas um novo estudo da Mozilla adverte que também podem representar um perigo para a privacidade de dados.

O avanço da tecnologia fez com que o movimento das noivas virtuais ou digitais crescesse significativamente. No Japão, é comum encontrar jovens mantendo um relacionamento romântico com um avatar, projetado para ter a aparência desejada pelo usuário.

Além disso, acrescente-se que o aumento da inteligência artificial melhora a experiência de interação com essas, literalmente, bonecas.

No entanto, nem tudo são rosas. Se você é uma daquelas pessoas que está cansada dos humanos porque simplesmente não confia e quer experimentar com a tecnologia, saiba que você pode não estar totalmente protegido.

Um estudo, intitulado “Amor e Dados: Uma Análise da Privacidade de Chatbots Românticos com Inteligência Artificial”, analisou 11 chatbots românticos de IA e descobriu que a maioria deles coletava uma grande quantidade de dados pessoais dos usuários, como nome, idade, localização, interesses e preferências.

Noiva do Chucky Representação da IA (Instagram Hidreley Diao)

Muitos desses chatbots não tinham políticas de privacidade claras ou transparentes, o que dificultava para os usuários saber como seus dados seriam usados. Em alguns casos, descobriu-se que os chatbots compartilhavam dados de usuários com terceiros, como empresas de publicidade, de acordo com a La Tercera.

Os pesquisadores da Mozilla também alertam que as namoradas virtuais de IA podem ser usadas para manipular os usuários ou para espalhar informações errôneas.

Por exemplo, um chatbot poderia ser programado para fingir interesse romântico em um usuário com o objetivo de ganhar sua confiança e depois usar essa confiança para manipulá-lo a compartilhar informações pessoais ou a acreditar em informações falsas.

"Misha Rykov, pesquisador da Mozilla e autor do estudo, disse: 'Embora as namoradas virtuais de IA possam parecer uma forma inofensiva de entretenimento, é importante estar ciente dos riscos de privacidade envolvidos'."

"Os usuários devem ler atentamente as políticas de privacidade desses chatbots antes de usá-los e tomar medidas para proteger sua privacidade, como usar uma senha segura e não compartilhar mais informações pessoais do que o necessário", acrescentou.

Outros estudos também descobriram que as noivas virtuais de IA podem representar um perigo para a privacidade dos dados. Um estudo da Universidade de Oxford descobriu que esses aplicativos poderiam ser usados para coletar dados pessoais dos usuários e, em seguida, usar esses dados para criar perfis psicológicos detalhados.