Um espetáculo celestial: NASA captura uma erupção solar massiva

A NASA apresentou uma impressionante imagem de uma erupção solar massiva, uma explosão poderosa que ocorreu na atmosfera do sol.

O dramático acontecimento ocorreu na quinta-feira e foi captado pelo Observatório de Dinâmica Solar da NASA, que mantém uma vigilância constante sobre o nosso sol.

De acordo com especialistas, a radiação resultante direcionada para a Terra poderia ter impactos significativos em nossas redes elétricas, sinais de navegação e até em naves espaciais e astronautas. No entanto, também poderia nos presentear com belas auroras no céu.

A maior em sete anos

Trata-se da erupção solar mais poderosa em sete anos, desde que uma explosão em setembro de 2017 causou apagões de rádio por horas.

As erupções solares são eventos de alta energia que podem causar perturbações na Terra. Esta nova explosão está classificada como explosão X, o tipo mais forte que pode causar apagões de rádio globais e tempestades de radiação na atmosfera superior.

Impacto na comunicação

Um estudo recente publicado na revista Space Weather revelou que as explosões solares de 2017 danificaram as comunicações por rádio durante os esforços de resposta aos furacões no Caribe.

A erupção solar desta semana, classificada como X6.3, é a maior das três que ocorreram desde quarta-feira, de acordo com a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA).

As partículas geradas por essas erupções solares costumam levar cerca de dois dias para chegar à Terra. Ao chegar, podem resultar em auroras impressionantes, um espetáculo de luzes vibrantes visível perto dos polos de nosso planeta.