Três novas luas são descobertas no Sistema Solar: duas estão em Netuno e uma em Urano

Duas importantes ferramentas científicas instaladas no Chile foram responsáveis por encontrar três novas luas em nosso Sistema Solar. Duas estão orbitando Netuno e a outra está nos arredores de Urano.

A localização do Chile torna-o uma região atraente para qualquer pessoa interessada em assuntos de astronomia. Agências espaciais, cientistas e entusiastas dos mistérios que o cosmos esconde se instalam no território austral para olhar para as estrelas e descobrir o universo.

De acordo com uma análise do Bio Bio, o anúncio das três novas luas foi feito pelo Centro de Planetas Menores da União Astronômica Internacional.

Não são gigantescos como outros satélites naturais encontrados no espaço, mas possuem as condições para serem qualificados como Luas.

"Segundo o meio citado, o astrônomo Scott S. Sheppard afirmou que as três luas recém-descobertas são as mais fracas já encontradas ao redor desses dois gigantes planetas de gelo usando telescópios terrestres."

Por não serem tão grandes, os cientistas por trás dessa descoberta indicam que utilizaram métodos complexos para poder registrá-las em seus radares. Essas técnicas poderiam ser aplicadas no futuro para encontrar objetos mais distantes no Universo.

A menor é a de Urano, que tem um diâmetro de apenas oito quilômetros. Foi detectada em novembro do ano passado, graças à lente poderosa de um dos telescópios Magalhães, localizados no Observatório Las Campanas. Esta lua é chamada de S/2023 U1, mas dizem que mais tarde lhe darão uma identidade relacionada a um personagem de uma obra de Shakespeare.

Imagem da descoberta da lua pelo telescópio Magalhães em 4 de novembro de 2023 NASA

S/2023 U1 leva 680 dias para dar uma volta completa em seu planeta mãe. Este mesmo telescópio foi responsável por encontrar uma das duas novas luas de Netuno. A presença dessa rocha foi confirmada com outra ferramenta astronômica localizada no Chile: o Very Large Telescope, do Observatório Europeu do Sul.

Enquanto a presença dessa lua era confirmada, a outra foi encontrada.

A primeira detectada foi chamada de S/2002 N5. Tem 23 quilômetros de diâmetro e leva 9 anos para completar uma órbita ao redor de seu planeta. A outra lua é chamada de S/2021 N1 e é menor que sua companheira. Tem um tamanho de 14 quilômetros e está mais distante da órbita de Netuno, levando 27 anos para completar uma volta.