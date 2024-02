Planejam “ressuscitar” Freddie Mercury com inteligência artificial para que ele retorne aos palcos

As coisas estão saindo do controle e parece que ninguém está disposto a impor limites ao avanço da tecnologia. Existe um plano real de “ressuscitar” Freddie Mercury com inteligência artificial, com a intenção de que ele retorne aos palcos musicais. Estamos cada vez mais perto de Black Mirror do que da realidade convencional.

De acordo com o que foi relatado pelo El Confidencial, com base em informações do The Sun, os detentores dos direitos musicais e de imagem de Freddie Mercury registraram o nome do cantor, falecido em novembro de 1991, para que pudesse ser utilizado pela inteligência artificial.

Especificamente, a utilização da imagem de Freddie Mercury seria para ser projetada em "experiências imersivas de realidade virtual, aumentada e mista em 3D e ambientes virtuais". Os direitos de imagem e música do icônico líder da banda britânica Queen ficaram sob responsabilidade de uma empresa chamada Mercury Songs Limited.

Brian May, o guitarrista da antiga banda britânica, é o único que fez comentários sobre essa situação. Ele admite que um concerto em que ele vá tocar, com uma imagem de Mercury gerada por inteligência artificial é possível.

Queen Freddie Mercury e a banda

"Olhamos e falamos sobre os hologramas de Freddie", disse May. "Enquanto estivermos aqui, quero tocar ao vivo", referindo-se ao fato de que ele quer estar presente fisicamente e não como uma IA.

Na verdade, lembre-se que algo semelhante aconteceu em 2022 na turnê "Rhapsody Tour" do Queen e Adam Lambert.

"Não sei se você se lembra, mas tocamos 'Love of My Life' e Freddie entra e se junta a mim no final de nossos shows ao vivo. Mas não é um holograma, é apenas uma espécie de tecnologia antiga que gostamos", disse Brian May.

Se realizado, Freddie Mercury não seria o pioneiro nesse tipo de shows. A histórica banda sueca, ABBA, está promovendo o ABBA Voyage, um espetáculo que acontece em um estádio especialmente construído em Londres, chamado ABBA Arena.

São representações digitais realistas dos membros do ABBA em seu auge, no início da década de 1980. Foram criadas usando tecnologia de captura de movimento e CGI.