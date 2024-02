O que é ‘Five Nights at Freddy’s’ e por que está causando tanto alvoroço nas redes sociais?

Five Nights at Freddy’s

O filme ‘Five Nights at Freddy’s’ continua gerando movimento nas redes sociais. Os fãs da franquia de videogames explodiram de emoção com as referências cinematográficas da saga de terror, que pode ser jogada nos consoles de Xbox, PlayStation e Switch.

Mas houve um fenômeno estranho nas redes sociais. Há um grupo de pessoas que se emocionou pensando que é apenas um filme de terror. Para eles vai esta resenha, na qual explicaremos o que significa o lançamento deste longa-metragem.

O filme conta a história original da franquia. Um homem com dificuldades financeiras aceita um emprego como segurança em uma franquia de comida abandonada chamada Freddy Fazbear's Pizza.

Dentro do local estão cinco animatrônicos: Freddy Fazbear, Bonnie, Chica e Foxy, que estão possuídos por crianças que morreram em assassinatos sangrentos. Esses quatro vilões estão procurando pelo quinto membro de sua banda e vão tentar com a filha do sujeito que aceitou o trabalho, já que ele a leva ao local no dia do desenvolvimento do filme.

Josh Hutcherson é o protagonista do filme (Mike Schmidt, guarda de segurança). Sua filha é a vítima que está sendo observada, chamada Abby Schmidt, interpretada pela pequena Pipper Rubio. Universal Pictures e Blumhouse estão por trás da produção executiva do filme, que já está chamando a atenção.