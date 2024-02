NVIDIA, Jeff Bezos, Microsoft e outros apostam nos robôs da Figure AI que substituirão humanos

O nome da Figure AI pode ser desconhecido no momento, mas para um setor específico da indústria de Tecnologia da Informação e alguns bilionários, como Microsoft, NVIDIA, Amazon e até Jeff Bezos, esse nome representa o futuro da robótica e sua integração com plataformas de Inteligência Artificial.

Aqui no FayerWayer estamos relativamente preocupados com o início da era dos humanóides. Aquele momento em que os robôs autômatos de quatro extremidades potencializados por Inteligência Artificial e com uma constituição física semelhante à de uma pessoa poderiam começar a substituir os seres humanos.

Robôs humanóides (Matt Cardy/Getty Images) (Matt Cardy/Getty Images)

Recentemente compartilhamos o caso de cinco empresas que integraram completamente a plataforma da OpenAI, ChatGPT, em seus robôs para dar os primeiros passos nesse campo do qual parece não haver retorno.

Para muitos, isso é motivo de preocupação, especialmente em relação ao seu futuro profissional e ao destino do mundo inteiro em um cenário onde haveria máquinas mais inteligentes e fortes do que qualquer indivíduo. No entanto, algumas empresas de TI parecem simplesmente não conseguir esperar por esse momento.

Por que Jeff Bezos, Microsoft, NVIDIA e Amazon investiram uma fortuna na Figure AI

De acordo com um relatório da Bloomberg, US$ 675 milhões é o valor que a startup de Inteligência Artificial Figure AI conseguiu arrecadar em uma rodada de financiamento liderada por grandes empresas como Amazon, NVIDIA, Microsoft e a empresa de investimento de Jeff Bezos.

Este interesse sem precedentes por parte dos investidores reflete o crescimento da preocupação no setor com os robôs humanoides, impulsionado pelos recentes avanços na tecnologia de IA.

A Figure AI dedica-se ao desenvolvimento de robôs com aparência humana que, graças à sua inteligência artificial integrada, podem mover-se e interagir como um ser humano.

A empresa aposta nesses robôs como uma solução para a escassez de mão de obra na indústria de manufatura, bem como para aliviar os trabalhadores de tarefas perigosas, repetitivas e tediosas.

O robô Figure 01, apresentado pela empresa em março de 2023, é um exemplo de sua tecnologia. Este robô humanoide pode realizar diversas tarefas, desde trabalhos de fábrica até ajuda doméstica.

O objetivo é complementar o trabalho humano, não substituí-lo, permitindo que os trabalhadores se concentrem em tarefas que exigem mais criatividade e talento. Através do seu canal oficial do YouTube, a empresa tem demonstrado gradualmente o que seu brinquedo pode fazer.

A empresa AI não é a única a apostar em robôs humanoides. 1X Technologies e Sanctuary AI são outras duas startups que também estão desenvolvendo robôs semelhantes. Até Elon Musk, CEO da Tesla, apresentou seu próprio projeto de robô humanoide chamado Optimus.

O crescente investimento neste campo reflete o grande potencial visto nos robôs humanoides para o futuro. Espera-se que esses robôs possam revolucionar a indústria de manufatura, melhorar a segurança no local de trabalho e até mesmo transformar a vida cotidiana.

O futuro da IA já está aqui, e os robôs humanoides são uma das suas principais apostas, com o apoio de grandes empresas e investidores.

É exatamente assim que se inicia a história de Matrix.