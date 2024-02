Jogo sucesso nos anos 2000 ganha nova versão que será lançada amanhã

Os anos 2000 foram marcados por uma explosão de jogos online capazes de marcar toda uma geração de jogadores. Um dos títulos mais aclamados da época sem dúvidas foi o Ragnarok Online, um MMORPG produzido pela Gravity Game Vision que chamou a atenção dos jogadores.

Com visual diferente e a capacidade de personalização dos personagens o jogo Ragnarok rapidamente viralizou entre os jovens da época e se tornou uma verdadeira febre.

Recentemente, a nova versão do jogo entrou na fase de testes, com jogadores do Brasil e da América Latina recebendo a oportunidade de aproveitar em primeira mão as novidades e reviver memórias dos primórdios do game.

Com o título de Ragnarok Origin: ROO, o novo game vem com a missão de entregar aos jogadores uma experiência de jogo fiel à antiga versão. Para isso, ele manteve a estética, a ambientação e a história clássicas do título com uma modificação da interface e melhorias da jogabilidade.

A nova versão estará disponível para os jogadores no dia 28 de fevereiro, sendo que o pré-cadastro já pode ser realizado. Além disso, os jogadores também poderão realizar o download do jogo antecipadamente no dia 27 de fevereiro, a partir das 18 horas.

O game poderá ser jogador em dispositivos iOS, Android e PC a partir das 10 horas da manhã do dia 28 de fevereiro.

Elementos clássicos serão mantidos

Apesar das modificações, elementos clássicos de Ragnarok serão mantidos em Ragnarok Origin: ROO. Ao explorar o continente de Midgard os jogadores poderão reencontrar velhos adversários e criaturas queridas, como os Porings.

O sistema de combate entre jogadores também será um dos focos da nova versão, mantendo as disputas individuais e os combates entre guildas. Em termos de classes para os personagens, os jogadores contam com seis opções, sendo elas: espadachim, mago, arqueiro, gatuno, noviço e mercador.

Informações sobre eventos de lançamento e download do jogo podem ser obtidas diretamente no site oficial.

Leia também: Minecraft: jogador reconstrói uma incrível réplica do sistema solar