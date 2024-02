Descobrem na Terra um tipo de ecossistema único que parece ser de outro mundo

O que poderia ser um tipo único de ecossistema na Terra, e uma possível janela para as primeiras etapas da vida neste planeta há 3,5 bilhões de anos, e até mesmo para a vida no antigo Marte, foi documentado pelo geólogo Brian Hynek, da Universidade do Colorado em Boulder.

Este ambiente extraterrestre, até agora desconhecido para a ciência, consiste em um sistema de lagunas cercadas por vastas planícies salinas. Elas estão localizadas na Puna de Atacama, um planalto desértico situado a mais de 3.000 metros acima do nível do mar.

"Ficamos surpresos quando chegamos, pois nunca tínhamos visto nada parecido e a área nunca havia sido descrita", explica Metro Hynek, professor do Laboratório de Física Atmosférica e Espacial (LASP).

No entanto, de acordo com uma nova pesquisa, as lagoas abrigam algo mais: vibrantes exibições de estromatólitos, ou complexas comunidades microbianas que formam gigantescos montículos de rocha à medida que crescem, um pouco como os corais que constroem um recife milímetro a milímetro.

As observações preliminares de Hynek sugerem que essas comunidades podem se parecer com os estromatólitos que existiram durante um período da história da Terra chamado Arcaico Inferior, quando o oxigênio era praticamente inexistente na atmosfera.

"Esta lagoa poderia ser um dos melhores exemplos modernos dos primeiros sinais de vida na Terra", disse Hynek, professor do Laboratório de Física Atmosférica e Espacial (LASP). "Não se parece com nada que eu tenha visto ou, na verdade, com nada que qualquer cientista tenha visto", acrescentou.

Hynek e María Farías, microbióloga e cofundadora da PUNABIO SA Consultoria Ambiental, apresentarão suas descobertas na reunião da União Geofísica Americana em San Francisco.

Hynek e Farías esperam realizar mais experimentos para confirmar se esses novos estromatólitos estão, de fato, construindo ativamente suas formações rochosas e para explorar como os micróbios conseguem sobreviver às duras condições.

No entanto, os cientistas podem estar ficando sem tempo. Uma empresa de fora da Argentina já alugou a área para extrair lítio. Uma vez que as perfurações começarem, as lagoas de Atacama podem ser transformadas de forma irreversível.

"Todo esse ecossistema único poderia desaparecer em questão de anos", afirma Hynek. "Esperamos poder proteger alguns desses lugares, ou pelo menos documentar o que existe antes que desapareça ou seja alterado para sempre".

Principais características deste ecossistema fora deste mundo

- É um dos ambientes mais secos da Terra.

- As precipitações são escassas ou inexistentes.

- As lagoas abrigam vibrantes amostras de estromatólitos.

- É um ambiente onde poucas plantas ou animais conseguem sobreviver.

-As lagoas abrigam vibrantes amostras de estromatólitos.

- Estas complexas comunidades microbianas formam enormes montículos de rocha à medida que crescem.

Entrevista

Brian Hynek, Geólogo da Universidade do Colorado em Boulder

P: Como você descobriu esse ecossistema único?

- A minha colaboradora argentina, María Farias, e eu estávamos na região a visitar lugares já estudados. Revisei os dados de satélite e reparei em umas características peculiares verde-azuladas que pareciam lagoas. Falei que tínhamos que ir lá. Ela disse que não havia estradas. Conduzimos o mais perto que pudemos e começamos a caminhar pelas salinas. Ficamos surpresos quando chegamos, pois nunca tínhamos visto nada semelhante e a área nunca tinha sido descrita.

P: Quais características distinguem este ecossistema único que parece extraterrestre?

- As características parecem extraterrestres, pois não se conhece nenhum outro lugar na Terra com elementos de estromatólitos em forma de cúpula tão grandes e extensos em uma lagoa interna. As águas são de um verde azulado assustador e parecem de outro mundo.

Se está se referindo a como se aplicam a Marte ou a outros lugares, a lagoa é muito salina e rica em enxofre. Isso leva à precipitação do mineral gesso. Identificamos mais de 600 lagos passados em Marte. Muitos deles têm gesso no fundo, deixado quando evaporaram. Portanto, essas lagoas terrestres podem ter uma química semelhante à marciana. Precisamos entender os exemplos terrestres para saber se Marte poderia ter abrigado um ecossistema semelhante.

P: Por que este lugar poderia ser uma janela para as primeiras etapas da vida neste planeta?

- Os estromatólitos da lagoa possuem minerais semelhantes (gesso, halita, carbonato) a alguns dos fósseis mais antigos conhecidos em nosso planeta. Estes são encontrados na África do Sul e na Austrália. Embora muitos sejam praticamente puros de carbonato, outros possuem minerais semelhantes aos das lagoas. Nenhum outro lugar na Terra apresenta essa semelhança, tornando-os importantes para entender o desenvolvimento biológico dos primeiros exemplos terrestres.

P: Você poderia falar sobre os estromatólitos encontrados na lagoa?

- Chama a atenção o seu tamanho: até 5 metros de diâmetro. Isso é muito raro na Terra moderna, mas abundante no registro de rochas antigas. Acreditamos que existem várias comunidades microbianas dentro das cúpulas - principalmente bactérias fotossintetizadoras perto da superfície e comunidades microbianas de Archaea em maior profundidade, onde a luz e o oxigênio não penetram. Temos que continuar trabalhando para confirmar isso.

P: Como pode este descobrimento beneficiar a humanidade e os cientistas?

- Temos muito poucos conhecimentos sobre quando a vida começou e como evoluiu. Temos muito poucas rochas dos primeiros tempos. Estudar os fósseis mais antigos nos diz algumas coisas sobre os primeiros ecossistemas, mas não podemos determinar com muita precisão quais micróbios estavam lá e como construíam essas cúpulas de estromatólitos. Portanto, estudar o análogo moderno dos ecossistemas mais antigos pode nos informar sobre muitas coisas relacionadas aos primeiros organismos fotossintetizantes de nosso planeta.