Bill Gates projeta que a inteligência artificial transformará o mundo em 5 anos

O cofundador da Microsoft, Bill Gates, mantém-se ativo mesmo não estando mais à frente da empresa que ajudou a criar. Tanto é assim que o multibilionário tem um blog pessoal onde compartilha sua visão de vida e constantemente concede entrevistas.

Nesse contexto, o magnata recentemente compartilhou sua visão sobre o desenvolvimento e a integração da inteligência artificial (IA) na vida das pessoas, juntamente com o impacto no mercado de trabalho que causará nos próximos cinco anos.

O que pensa Bill Gates sobre a IA?

Apesar dos temores generalizados sobre a IA e os rumores de que poderia chegar a deslocar e/ou eliminar milhões de empregos, Gates, numa entrevista com Fareed Zakaria da CNN, argumentou que a tecnologia sempre foi uma fonte de criação de novos empregos.

“Como aconteceu com a produtividade agrícola em 1900, as pessoas se perguntavam: ‘Ei, o que as pessoas vão fazer?’ Na verdade, muitas coisas novas foram criadas, muitas novas categorias de trabalho, e estamos muito melhor do que quando todo mundo se dedicava ao trabalho no campo”, refletiu o sexagenário.

Por sua vez, Gates referiu-se ao potencial da IA para simplificar tarefas tediosas, por exemplo na saúde, setor onde os médicos poderiam beneficiar-se da automatização da papelada.

Destacou a eficiência e acessibilidade destas tecnologias através de dispositivos já existentes, como telefones e computadores pessoais, que não necessitam de hardware adicional.

Elogiou as capacidades do ChatGPT-4 da OpenAI, destacando sua habilidade de se comunicar, o que poderia revolucionar campos como a educação e a assistência médica ao oferecer tutoria, conselhos de saúde e suporte técnico sem intervenção humana.

Finalmente, com uma fortuna avaliada em 140 bilhões de dólares, Gates não admitiu estar preocupado com sua posição econômica.

“Eu tenho dinheiro mais do que suficiente para meu próprio consumo. (...) Estou me esforçando para cair na lista e ficarei orgulhoso quando sair completamente”, admitiu.