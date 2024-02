Android ou iPhone? Este é o telefone que Elon Musk usa

O empresário Elon Musk se tornou uma referência tecnológica devido às empresas que fundou, como Tesla, SpaceX e Neuralink, além de ter comprado o Twitter, hoje chamado de X, assim como por seu excepcional nível de produtividade. Isso gerou interesse sobre o modelo de celular que ele usa para gerenciar suas múltiplas responsabilidades diárias.

iPhone ou Android? A escolha de Elon Musk

Elon Musk atualmente usa um iPhone 15 Pro. Embora não seja conhecido por ser um entusiasta da Apple, Musk decidiu adquirir este telefone de alta performance por uma razão muito simples: “a câmera é incrível”, conforme afirmou no final de 2023.

Anteriormente, Musk tinha sido visto usando um Samsung Galaxy S22 Ultra, considerado na época um dos dispositivos Android mais potentes do mercado. No entanto, atualmente, a Samsung oferece o Galaxy S24 Ultra como seu modelo mais recente.

A escolha de Bill Gates

Bill Gates, o fundador da Microsoft, é outro líder tecnológico admirado, e muitos se perguntam que telefone ele escolhe para uso pessoal e profissional.

Bill Gates confirmou que está usando um Samsung Galaxy Z Fold4. No entanto, considerando que o modelo Fold5, uma melhoria em relação ao anterior, foi lançado em agosto de 2023, é possível que ele tenha atualizado seu dispositivo.

Gates explicou que prefere o sistema Android devido à sua melhor compatibilidade com os aplicativos da Microsoft que ele usa com frequência em seus computadores com Windows.

Além disso, ele destacou a vantagem de ter uma tela dobrável no Galaxy Fold, o que lhe permite dispensar um tablet e usar apenas o telefone e seu laptop com Windows. Gates afirmou que usa aplicativos como Outlook e muito software da Microsoft em seu dispositivo móvel.