A Apple já está testando o Ask, seu novo modelo de inteligência artificial: tudo o que você precisa saber

A Apple continua nos surpreendendo. Recentemente com os Apple Vision Pro, mas a marca da maçã quer ir além. Embora sua assistente, Siri, que nos acompanha há alguns anos, esteja carregada de Inteligência Artificial, a marca americana nos traria um novo serviço nessa linha. Seu próximo passo no mundo da IA seria melhorar seu atendimento ao cliente através de Ask, uma ferramenta de inteligência artificial (IA) semelhante ao ChatGPT, modelo da OpenAI.

Conforme indicado no site 9to5mac, o Ask será implementado como um programa piloto disponível para um grupo reduzido de assessores de suporte da AppleCare. Essa ferramenta permitirá aos funcionários da empresa gerar respostas automáticas para consultas técnicas dos clientes. Uma maneira mais rápida e precisa de atender às suas necessidades.

Nesta fotografia de 28 de setembro de 2021, as pessoas estão testando os modelos do iPhone em uma loja da Apple em Pequim. (Foto AP/Andy Wong, Arquivo) AP (Andy Wong/AP)

Um mundo de rumores

De acordo com relatórios do Macrumors, a ferramenta Ask tem a capacidade de extrair dados relevantes e confiáveis da base de conhecimento da empresa, oferecendo respostas precisas aos usuários. Segundo essas "filtragens", os consultores também terão a capacidade de classificar essas respostas, garantindo assim que o sistema seja continuamente aprimorado.

Segundo o jornalista Mark Gurman, outro personagem que costuma antecipar as novidades da Apple, o sistema operacional iOS 18, que será lançado em junho de 2024 durante a Conferência Mundial de Desenvolvedores, incluirá muitas novas funcionalidades de IA generativa em aplicativos populares da Apple, como Siri, Spotlight, Messages, Health, Numbers, Pages e Keynote. A Apple está ainda mais carregada de IA em 2024.