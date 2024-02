O Apple Vision Pro poderia ser mais barato, revela estudo

O Apple Vision Pro teve um desempenho peculiar no mercado. Apesar de ser um dispositivo extraordinariamente caro, a empresa viu os consumidores não hesitarem em gastar milhares de dólares para tê-lo. Entretanto, um estudo revelou qual seria o custo real de produção do aparelho.

Isso não evitou, no entanto, que ocorram incidentes de todos os tipos, onde uma porcentagem de clientes acabou devolvendo o dispositivo, ou pior ainda, começaram a ser relatados casos de fratura espontânea do vidro do visor sem motivo aparente.

Imagem: Reddit | Apple Vision Pro apresentando rachaduras espontâneas

Em meio desse cenário, a Apple tem se mantido relativamente silenciosa sobre as causas dessas falhas ou os desconfortos que têm causado em alguns usuários. Mas, de qualquer forma, fica claro que se trata de um produto de primeira geração, no qual tanto os usuários quanto a empresa estão experimentando.

Uma empresa especializada analisou o custo separado de todos os componentes do dispositivo para determinar o seu custo real. E é baixo, muito baixo.

Quanto custa realmente fabricar um Apple Vision Pro: a resposta é chocante

O Apple Vision Pro é considerado tecnicamente como um computador especial, um dispositivo único em seu tipo onde há muito poucas alternativas da concorrência, como o Meta Quest 2 ou recentemente o PlayStation VR 2, que em breve será compatível com PC.

Mas não é o tipo de produto que se pode comprar sem pensar duas vezes. Com um preço de US$3.499 em seu modelo mais básico, esta é uma compra exigente que muitas pessoas simplesmente não podem se dar ao luxo sem fazer alguns ajustes em seu orçamento.

Qualquer simples mortal teria que desembolsar uma quantia considerável pelo Apple Vision Pro, mas quanto custa para a Apple comprar as peças necessárias para fabricar um? Bem, os colegas da CNBC revelaram a cifra, através de uma pesquisa realizada pela empresa Omdia.

Imagem: Apple | Apple Vision Pro

No estudo, foi calculado o custo de cada um dos componentes do visor da Apple, concluindo que, em conjunto, as peças do Vision Pro teriam um custo de US$ 1.542. Um valor muito abaixo dos US$3.499 de seu preço de venda.

Mas isso não significa que a Apple obtenha um lucro de US$1.957 por cada dispositivo vendido. Pois esse valor não inclui os custos de fabricação, distribuição, embalagem e os custos originais de pesquisa e desenvolvimento que a empresa levou anos para realizar.

Um detalhe curioso revelado pela pesquisa é que a parte mais cara do Vision Pro seria a tela micro-OLED de 1,25 polegadas localizada na frente dos olhos do usuário. Esta peça, fabricada pela Sony, custaria USD $228, valor que é dobrado, pois cada visor inclui um par.

O fato é que no Apple Vision Pro há uma quantidade incrível de tecnologia integrada ao produto, o que justifica em certa medida seu preço.

Mas será necessário esperar até maio para conhecer os resultados financeiros de Tim Cook e sua empresa.