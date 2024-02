Descoberta uma galáxia maior que a Via Láctea perto do Big Bang

Todos os cientistas sabiam que com a chegada do Telescópio Espacial James Webb seriam decifrados mistérios das profundezas do cosmos. No entanto, não estavam totalmente conscientes de que essa ferramenta seria capaz de mudar completamente a percepção que temos do Universo.

O tamanho da vasta extensão em que habitamos -13,8 bilhões de anos-luz- tem sido questionado nos últimos anos. Novas descobertas sugerem que, no mínimo, o Universo tem o dobro desse tamanho, ou seja, mais de 27 bilhões de anos-luz.

Não foi confirmado, mas a descoberta de galáxias desenvolvidas como a Via Láctea, próximas às áreas do Big Bang, sugere que há muito terreno que a humanidade ainda não conseguiu alcançar (com instrumentos de observação espacial).

Em novembro de 2023, os cientistas ficaram consternados com a descoberta da galáxia Ceers-2112, um aglomerado estelar semelhante ao nosso a 11,7 bilhões de anos-luz de distância. Nesta fase do universo primordial, não deveria existir uma galáxia tão formada.

E agora, em pleno fevereiro de 2024, aparece outra galáxia com muito mais estrelas do que a Via Láctea, a 13.000 milhões de anos-luz, ou seja, quando o universo tinha apenas 800 mil anos de existência.

O que você está fazendo aí ZF-UDS-7329?

A galáxia é chamada ZF-UDS-7329. E por enquanto é impossível saber como essa galáxia se formou, em uma região tão próxima do Big Bang. Existem duas teorias sobre sua existência.

A primeira é que ela nasceu sem matéria escura e por isso seu crescimento rápido, e a outra é que o universo é muito maior e começou a se formar há muito mais tempo do que se pensava.

“Ter essas galáxias extremamente massivas tão cedo no universo apresenta desafios importantes para nosso modelo padrão de cosmologia. Isso ocorre porque as estruturas massivas de matéria escura, que se acredita serem componentes necessários para manter unidas as galáxias primitivas, ainda não tiveram tempo de se formar tão cedo no universo”, disse em comunicado a coautora do estudo Claudia Lagos, professora associada de astronomia no Centro Internacional de Pesquisa em Radioastronomia, de acordo com Space.