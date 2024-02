Cientistas conseguem simular uma fórmula de ‘viagens no tempo’ com a qual seria possível mudar o passado

As viagens no tempo são fenômenos sujeitos à ficção científica, por enquanto. Existem cientistas trabalhando nelas, desenvolvendo diferentes métodos e fórmulas em que seria possível ir para o passado ou para o futuro.

Uma equipe de cientistas da Universidade de Cambridge simulou um método de ‘viagem no tempo’ que utiliza a manipulação do entrelaçamento quântico. Embora a ideia de viajar para o passado pareça saída da ficção científica, esta pesquisa abre novas possibilidades no campo da mecânica quântica, conforme relatado em uma nota do ‘El Tiempo’.

A fórmula que os cientistas mencionados executam é chamada de “emaranhamento quântico”. Trata-se de um fenômeno que ocorre quando duas partículas se ‘unem’ de tal forma que compartilham informações entre si, independentemente da distância que as separa. Esta conexão é tão forte que se uma partícula for modificada, a outra também é modificada instantaneamente.

A simulação dos cientistas de Cambridge baseia-se na ideia de que se for possível enviar informações para uma partícula emaranhada no passado, poderia-se modificar a outra partícula no presente. Isso, teoricamente, permitiria mudar o passado.

Embora a simulação seja um avanço interessante, é importante destacar que não se trata de uma viagem no tempo no sentido tradicional. Não podemos enviar pessoas ou objetos ao passado. O que podemos fazer é enviar informações, o que poderia ter um efeito no desenvolvimento dos eventos.

A simulação ainda está em uma fase muito inicial e há muitos desafios a serem superados antes que possa ser utilizada na prática. Alguns dos principais obstáculos são:

Controle do entrelaçamento quântico: É um processo complexo e ainda não foi alcançado um controle total sobre esse fenômeno.

Paradoxos temporais: Se o passado for alterado, podem surgir paradoxos que podem afetar o presente ou o futuro.

Ética: O uso desta tecnologia pode ter consequências éticas que devem ser cuidadosamente consideradas.

Apesar dos desafios, a pesquisa sobre o entrelaçamento quântico e a simulação de viagem no tempo abrem um mundo de possibilidades. Essa tecnologia poderia ser usada para: