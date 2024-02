Lembram-se de quando, antes da febre da Inteligência Artificial, todos estavam obcecados por criptomoedas e particularmente pelo Bitcoin? Pois essas moedas digitais não desapareceram e agora alguém teve a ideia de perguntar ao ChatGPT como seria o futuro nesse campo.

Durante anos, temos visto muitas teorias e momentos críticos em que diferentes moedas virtuais têm flutuado com valores fora de qualquer proporção tradicional. Até hoje, o futuro da regulamentação deste mercado permanece como uma incógnita.

Mas é sob esse cenário complexo que a Inteligência Artificial da OpenAI foi questionada, através do ChatGPT, sobre quais criptomoedas observar de perto para o futuro, e sua resposta foi inesperada.

Por que o ChatGPT recomenda seguir Solana e Pandoshi

No dinâmico cenário das criptomoedas, identificar investimentos de longo prazo com alto potencial pode ser um desafio. No entanto, de acordo com um artigo do site britânico CryptoDaily, o ChatGPT, o modelo avançado de linguagem da OpenAI, analisou as tendências do mercado e selecionou duas criptomoedas que se destacam como opções promissoras: Solana (SOL) e Pandoshi (PAMBO).

O interessante do artigo é que a própria IA gerou uma série de argumentos sobre cada moeda digital. Segundo a plataforma, Solana se destacaria por seu foco inovador em escalabilidade e velocidade.

Uma vez que, de acordo com a IA, implementa um mecanismo de consenso único, uma Prova de História (PoH), juntamente com uma Prova de Participação (PoS), para alcançar velocidades de transação que superam seus concorrentes.

Enquanto Pandoshi entra no cenário DeFi com uma proposta inovadora: construir um ecossistema descentralizado que vai além das simples transações. Focado na comunidade, na privacidade financeira e na autonomia dos usuários.

Bitcoin Arquivo (UNIVERSIDAD DE GRANADA/Europa Press)

Dados da CryptoDaily afirmam que o valor de seu token PAMBO teve um crescimento de 500% desde sua pré-venda, mostrando um forte interesse por parte dos investidores.

Talvez devido à sua troca descentralizada, sua carteira segura, jogos Metaverse e cartões pré-pagos criptográficos que compõem um ecossistema atraente.

Solana e Pandoshi, com suas características distintivas e potencial de crescimento, estão se posicionando como opções atraentes para investidores que buscam construir uma carteira de criptomoedas resistente e lucrativa, de acordo com o ChatGPT.

No entanto, é prudente manter uma certa distância e reserva ao analisar a Inteligência Artificial. Especialmente com o assunto das alucinações desses sistemas, onde a IA não é confiável em todos os aspectos.

Num campo tão delicado como o das criptomoedas, não é recomendável seguir cegamente o ponto de vista de uma Inteligência Artificial.